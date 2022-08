Genshin Impact: ¿cómo conseguir protogemas gratis si eres rango de aventura 5?

Genshin Impact 2.8 ya es una realidad y miles de gamers están explorando los nuevos escenarios que brinda esta actualización. No obstante, el videojuego ha presentado algunos errores que perjudicaron a una gran parte de la comunidad, por lo que HoYoverse quiere recompensarlos con protogemas gratis.

Desde la cuenta oficial de Genshin Impact en Twitter se confirmó que el videojuego, el cual puedes descargar gratis en PlayStation, PC, iOS y Android, presentó algunos errores en su sistema.

Esto ocasionó que varios gamers no pudieran completar misiones, lo que supuso una gran pérdida de tiempo y esfuerzo. Aunque el equipo de HoYoverse ya lo solucionó, el estudio también quiere recompensar la paciencia de muchos ante la adversidad.

Es por ello que la casa desarrolladora ha anunciado que está ofreciendo 120 protogemas gratis a todos los jugadores que hayan alcanzado el rango de aventura 5 antes del 4 de agosto de 2022. Si eres uno de ellos, te contamos cómo obtenerlos.

¿Cómo reclamo las 120 protogemas gratis de Genshin Impact?

Afortunadamente, no debes hacer nada más que ingresar a tu cuenta de Genshin Impact. Así como lo lees, bastará con conectarse al juego y abrir el correo dentro del mismo para conseguirlos. Eso sí, recuerda que estos mensajes estarán disponibles por un lapso de 30 días, por lo que te recomendamos hacerlo lo más pronto posible.

Sin embargo, esta no es la única novedad dentro del popular videojuego free to play. En redes sociales se hizo viral el sistema de personalización de Tower of Fantasy, el cual ha sorprendido a los fans debido a que podemos recrear personajes de Genshin Impact.

Personajes de Genshin Impact llegan a Tower of Fantasy

Tower of Fantasy se lanza oficialmente el 11 de agosto en PC, iOS y Android. Se trata de un juego de rol free to play, el cual ofrece una gran variedad de personajes que, además, puedes crear gracias a su increíble sistema de personalización.

Fanáticos de Genshin Impact, además de comparar la jugabilidad entre ambas entregas, han creado personajes inspirados en Klee, Yae Miko, Ganyu y otros con un resultado impresionante. Aquí te dejamos el video.