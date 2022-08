Far Cry 6 gratis: ¿cómo descargarlo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S o PC sin costo?

Ubisoft vuelve con una nueva promoción de juego gratis por fin de semana. Así es, el estudio francés confirmó mediante redes sociales que los fanáticos podrán descargar gratis Far Cry 6 en PlayStation, Xbox y PC, desde Epic Games Store.

Aunque la precarga de Far Cry 6 empezó el 2 de agosto, lo cierto es que los gamers podían empezar a disfrutar de la sexta entrega de la saga Far Cry a partir del 4 de agosto. Si aún no lo has hecho, ¿qué esperas?

¿Dónde puedo descargar y jugar gratis Far Cry 6?

Muchos en redes sociales se están haciendo esta pregunta, por lo que si eres uno de ellos te contamos que la promoción es válida para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, desde la tienda de Epic Games Store que, dicho sea de paso, también está ofreciendo Unrailed! Como nuevo juego gratis de la semana.

¿Cómo descargar gratis Far Cry 6 para jugar en PlayStation, Xbox o Epic Games Store?

El procedimiento para reclamar Far Cry 6 en distintas plataformas es muy parecido. Por ejemplo, en la Epic Games Store basta con ingresar a la web, escribir el nombre del videojuego en el buscador para acceder a su página e iniciar la descarga del mismo. Puedes hacerlo desde aquí.

Lo mismo para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X. en el caso de las consolas de PlayStation, dirígete a la PlayStation Store y pulsa sobre el baner de Far Cry 6 para iniciar su descarga, mientras que en las plataformas de Xbox lo harás desde la tienda de Microsoft.

¿Hasta cuándo podré jugar Far Cry 6?

Desde la cuenta oficial de Far Cry en Twitter y otras redes sociales, se confirma que los gamers podrán disfrutar de todo el contenido desde el 4 hasta el 8 de agosto , todo un fin de semana lleno de acción y aventura dentro del título de guerrillas, que tiene como villano principal al actor Giancarlo Espósito.

En el caso de PlayStation y Xbox, se confirma que no será necesario contar con los servicios de PlayStation Plus o Xbox Live Gold para descargar gratis Far Cry 6, pues bastará con ingresar a las tiendas digitales de PlayStation y Microsoft para conseguirlo.

Por otra parte, en Epic Games Store se ha lanzado una promoción con el mencionado videojuego, en cualquiera de sus versiones, con el 60 % de descuento, mientras que en la PlayStation Store solo la edición Deluxe cuesta 60 % menos.