Fall Guys: así puedes conseguir las tiernas skins de Pusheen en PlayStation, Nintendo y PC

Fall Guys ha dado inicio a una nueva colaboración. El popular juego gratis de Mediatonic, estudio que pertenece a Epic Games, recibió las skins de los gatitos Pusheen, trajes que podrás conseguir por tiempo limitado en el videojuego.

Desde la página oficial de Fall Guys, se confirma que los disfraces Pusheen estarán disponibles en la tienda del videojuego desde el 14 de julio hasta el 18 del mismo mes , por lo que tienes muy pocos días para conseguirlos.

Se trata de dos atuendos que llenarán de ternura a tu personaje. El primero es Pusheen, con el aspecto básico del personaje, y el segundo es Super Pusheenicornio, el cual llegará en color blanco y con un cuerno en la frente en referencia a esta criatura.

Si quieres alguno de estos atuendos, tendrás que invertir 800 alubiones por cada uno de ellos para que sean tuyos. Además, Mediatonic anunció que esta colaboración trae los cómic Fall Guys × Pusheen que serán lanzados muy pronto.

Tráiler de Fall Guys × Pusheen

Cabe precisar que este no es el único crossover disponible dentro del popular party royale, ya que también puedes obtener la skin del Chapulín Colorado, que incluye su icónico Chipote Chillón.

Por si no lo sabías, desde el último 21 de junio, Fall Guys ya es un juego free to play que puedes disfrutar en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC (desde la Epic Games Store) y no requiere estar suscrito a alguno de los servicios de PlayStation, Xbox y Nintendo para jugar partidas online.

