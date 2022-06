Fall Guys: truco para cambiar el nombre de tu personaje las veces que quieras

Fall Guys sigue siendo el juego gratis viral del momento. Mediatonic confirmó hace poco que su videojuego alcanzó los 20 millones de usuarios conectados durante las primeras 48 horas de su estreno en todas las plataformas. Sin embargo, es probable que muchos de estos jugadores no hayan estado de acuerdo con el nickname que tenía su personaje, pero no podían hacer nada porque no sabían cómo cambiar su nombre. Si eres uno de ellos, te contamos de un truco que te permitirá hacerlo las veces que sean necesarias.

Como bien sabes, Fall Guys ya no está disponible en Steam. Y aunque Mediatonic confirmó que los gamers que compraron el título desde la tienda de Valve seguirán recibiendo actualizaciones y acceso a todo el contenido, este truco solo está disponible a través del cliente de Epic Games.

Este tip también funciona para aquellos usuarios que prefieren jugar desde una Nintendo Switch, Xbox o PlayStation. Conoce aquí todos los pasos para cambiar el nombre de tu personaje.

¿Cómo cambiar de nombre en Fall Guys?

Si es la primera vez que ingresas a este videojuego, debes saber que Epic Games te creará un usuario temporal. Entonces, para evitarlo, será necesario generarte una cuenta desde esta página web.

Ahora, si ya tienes una cuenta de Epic, pero quieres seguir jugando Fall Guys desde tu Nintendo Switch, Xbox o PlayStation, lo que debes hacer es vincular ambas desde el apartado Connections. A continuación, te explicamos los pasos que debes seguir.