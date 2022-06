Juego gratis: consigue tu copia de ARK Survival Evolved para PC sin pagar nada

Steam, la plataforma de juegos de PC de Valve, enfrenta desde hace varios años la competencia de Epic Games Store, una tienda que se ha caracterizado por sus regalos constantes desde el 2019. Pues bien, ahora puedes conseguir regalos en ambas plataformas, ya que la primera está obsequiando nada menos que una copia de Ark Survival Evolved.

La razón no podía ser otra: el desarrollo de la temporada alta de anuncios que este último fin de semana tuvo como estelar a la Xbox & Bethesda Games Showcase. El nuevo avance de ARK 2, un juego que parece estar inspirado en Breath of the Wild, es la excusa perfecta para que se haya tomado esta decisión.

Como una forma de refrescar la memoria de los fans de la saga, Bethesda ha decidido regalar la obra que ya tiene bastantes años desde su lanzamiento (2015). Todo lo que tienes que hacer es entrar a la página de Steam del título y hacer lo propio

Cómo reclamar ARK: Survival Evolved gratis para PC en Steam

Ingresa a la página oficial de la tienda de Steam

Asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta

Ve a la página de la tienda de ARK Survival Evolved en Steam

Pulsa sobre el botón Añadir a la cuenta

Finaliza la transacción (no se te pedirá ningún dato bancario)

Cuando el proceso haya finalizado, Ark Survival Evolved estará añadido a tu cuenta para siempre. Solo tendrás que descargarlo desde el cliente de Steam (gratuito) cuando quieras.

Fecha límite para reclamarlo

Tienes hasta el próximo 19 de junio al mediodía para reclamar este popular videojuego, cuya secuela acaba de ser anunciada durante el último evento de Xbox y que estará protagonizada por Vin Diesel, el conocido actor que da vida a Toretto en la saga Rápidos y furiosos.