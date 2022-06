Pokémon GO: ¿cómo vencer y capturar a Groudon en las incursiones de cinco estrellas?

Junio no solo ha significado el inicio de una nueva temporada en Pokémon GO, denominada GO, sino también el regreso de otros pokémon legendarios como Mewtwo y Groudon. Precisamente, este último es uno de los protagonistas de las incursiones de cinco estrellas. Aquí te diremos cuáles son los mejores counters para derrotarlo y capturarlo.

Groudon es un poderoso pokémon de la región Hoenn que aparecerá en las incursiones de cinco estrellas de Pokémon GO desde el martes 07 de junio de 2022 hasta el jueves 17 de junio de 2022.

Características de Groudon en Pokémon GO

Este pokémon legendario de tipo tierra que, junto con Kyogre y Rayquaza, forma parte del Trío Creador, es de color rojo con unas franjas de color negro parecidas a las de Kyogre, excepto por el color, lo que demuestra su contraste como criatura de la tierra y el mar. Su cola tiene forma de rastrillo.

En condiciones climáticas normales, Groudon puede aparecer con un máximo de 2.351 de PC; mientras que si el tiempo es ventoso o de nieve, puede aumentar hasta los 2.939 PC. Entre sus atributos sabemos que posee 270 de ataque, 228 de defensa y 205 de HP en su nivel 40 con IVs perfectos. Su total de PC en una incursión puede ser de 54.411 de PC.

¿Cómo vencer a Groudon en Pokémon GO?

Groudon es un pokémon que tiene ataques rápidos como disparo lodo y cola dragón, mientras que sus ataques cargados son terremoto, llamarada, rayo solar y puño fuego. La debilidad de esta criatura son los ataques del tipo agua, planta y hielo, en la que básicamente tendrás que armar un equipo basado en Pokémon de esta categoría.

Recuerda que este tipo de incursiones de Pokémon GO debes realizarlas al menos con seis jugadores o más. Estos son los mejores counters para vencerlo:

MegaBlastoise con pistola de agua e hidrocañón.

MegaVenusaur con rayo solar y látigo cepa.

Empoleon con hidrocañón y cascada.

Kingdra con ventisca e hidrobomba.

Kyogre con cascada y surf

Feraligatr con pistola de agua e hidrocañón

Empoleon con cascada e hidrocañón

Gyarados con cascada e hidrobomba

Sceptile con cortes furia y planta feroz

Torterra con hoja afilada y planta feroz.

Pokémon GO: ¿cómo conseguir a Pikachu enmascarado shiny?

Pikachu enmascarado no podrás encontrarlo en poképaradas ni en gimnasios ya que solo puedes capturarlo a través del sistema de rangos de la Liga de Combates GO. Para hacerlo, realiza lo siguiente:

Ingresa a la Liga de Combates GO de Pokémon GO

Participas en las batallas de las diferentes ligas de manera constante hasta alcanzar el nivel 20 en los rangos

Los últimos 4 rangos pueden obtenerse al asegurar cierto rating. Podrás alcanzar un status de legendario con 3 mil puntos para poder alcanzar el 24.

Una vez que obtengas el rango 24, tendrás un encuentro con Pikachu Libre. Podrás encontrarte con su versión shiny, pero debes aprovecharlo ya que podría ser la única vez que te aparezca en esta forma.