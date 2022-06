Todas las armas cuerpo a cuerpo de Free Fire: ¿cuál es la más fuerte y la más rápida?

Si eres jugador activo de Free Fire, debes saber que, además de usar las pistolas y armas de fuego en general, hay otras maneras para poder a vencer a tu rival, ya sea con una buena estrategia de juego, como también a “mano limpia”.

El shooter de Garena dispone de diferentes instrumentos para combatir cuerpo a cuerpo, aunque no toda la comunidad sabe cuáles son, e incluso desconocen cuál es su utilidad.

En esta nota, te daremos a conocer un listado con las mejores armas “melee” del popular battle royale para celulares, con las que podrás conocer en qué momento emplear cada una y qué tan poderosa es a comparación de las demás.

Hoz

Sin dudas, este es el arma cuerpo a cuerpo que más daño hace al chocar con los enemigos, pues fue diseñada para eliminar en pocos golpes a un rival que se encuentre cerca. Bastará tan solo aplicar uno o dos impactos para poder ejecutar a un enemigo.

Sartén

Si bien es cierto que esta arma no genera mucho daño al rival, el sartén es de las mejores para poder aplicarlas en la defensa, sobre todo si nos atacan en las partes traseras de nuestro personaje. El arma cumple la función de cubrir la espalda cuando no se está utilizando, y lo mejor, es que, al ser muy pesada, se correrá más rápido cuando se saque de la parte guardada.

Bate

El bate es, probablemente, el arma menos usada en el shooter. No hay mucho que destacar sobre esta “melee” pues, si bien es cierto que nos puede proteger la espalda, lo hace menor medida que el Sartén. No es para nada buena si se quiere proteger de las balas y no genera un gran cambio en la velocidad.

Katana

La predilecta de Hayato es la segunda que más daño hace en los enfrentamientos. Además de su buena efectividad en los combates, al ser la más ligera produce que nuestros personajes sean más veloces al portarla, ya sea cuando se está huyendo o cuando se está acercando para atacar.

Machete

Finalmente, este es el arma más solicitada por la comunidad, aunque no por un tema de daño, velocidad o soporte, sino que le da una mejor apariencia al personaje que la usa. En otras palabras, es una “melee” estética, pero lo que sí se puede apreciar es que logran mayor alcance para hacerle daño a nuestros enemigos.

El listado oficial queda de la siguiente manera: