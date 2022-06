Juegos gratis: Steam ofrece estos increíbles videojuegos por tiempo limitado

Si no tienes qué jugar durante el fin de semana, te contamos que Steam está celebrando su nueva temporada de promociones regalando dos juegos gratis para todos los PC gamers por tiempo limitado.

Epic Games Store y Steam son las tiendas digitales de videojuegos más importantes de la actualidad, siendo la primera una de las más aclamadas por los jugadores debido a los títulos que obsequia semana a semana, como Wolfenstein: The New Order, por ejemplo. Consigue una copia aquí.

Esta clase de promoción también está siendo implementada, después de un largo tiempo, por la tienda de Valve, por lo que los gamers tendrán la oportunidad de conseguir una copia de Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War y Tell Me Why.

Eso sí, es importante mencionar que los obsequios que provienen de Steam estarán disponibles como juegos gratis solo por el fin de semana, por lo que te recomendamos reclamarlos lo más pronto posibles para que sean tuyos.

Además, no será necesario que los descargues en tu computadora para que sean tuyos, ya que bastará con pedirlos y añadirlos en tu biblioteca digital. Presiona sobre el nombre de cada juego para que te dirijas a su página de Steam y los puedas reclamar.

En Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War, los jugadores participarán de una guerra entre cuatro facciones que luchan por obtener los últimos recursos del planeta.

Tell Me Why, por su parte, es un videojuego en el que conocerás la historia de un par de gemelos que deberán utilizar sus poderes para descubrir qué ocurrió con ellos en el pasado.