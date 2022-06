Diablo Immortal: Blizzard recibe críticas por incluir microtransacciones en el juego

Diablo Immortal se lanzó hace unos días en iPhone, Android y PC de manera gratuita, convirtiéndose en el estreno más importante del mes y, posiblemente, en uno de los más importantes de lo que queda del año. Sin embargo, todo esto habría sido opacado por el sistema de microtransacciones que colocó Blizzard.

Por si no lo sabías, Diablo Immortal es un videojuego free to play que puedes descargar desde la App Store, Google Play o Battle.net y se está llenando de críticas negativas por parte de los jugadores, quienes aseguran que estas microtransacciones convierten al videojuego en un pay to win.

Si bien Blizzard señaló hace mucho tiempo, antes del lanzamiento de este videojuego, que el título contaría con ítems cosméticos que podrían ser adquiridos con dinero real dentro del mismo y que no tendrían un impacto en la jugabilidad, la comunidad de gamers que ya descargó y jugó Diablo Immortal no lo ve de esa manera.

Según informa Level Up, los gamers le piden al estudio ajustar su sistema de monetización y hasta le sugieren haber trabajado en soluciones para Diablo III en lugar de una nueva entrega de la saga.

“Cada característica de monetización depredadora que existe está metida en este juego. Es como un Exodia pay to win”, señaló un gamer. Otro se atrevió a cambiarle el nombre y compararlo con el conocido videojuego de cartas.

“Deberíamos empezar a llamarlo Diablo: Immoral en su lugar. Me siento privado de un buen contenido para Diablo III que, en cambio, se puso en un juego móvil pay to win depredador”, sentenció.