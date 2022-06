‘Wolfenstein: The New Order’ es el nuevo juego gratis que puedes conseguir en Epic Games Store

Si lograste reclamar BioShock: The Colletion, te contamos que Epic Games Store está ofreciendo una copia de ‘Wolfenstein: The New Order’ como juego gratis, el cual estará disponible por los próximos siete días.

Así como lo lees. Desde hace unas semanas, Epic Games Store ha iniciado una campaña de juegos secretos que son desvelados cada jueves a las 10.00 a. m. (hora de Perú), una promoción que permite a los gamers hacerse con videojuegos AAA de la talla de Borderlands 3 y, ahora, de ‘Wolfenstein: The New Order’.

Es importante mencionar que ese increíble shooter desarrollado por Bethesda estará disponible en la tienda virtual hasta el próximo jueves 9 de junio, fecha en la que conoceremos el nuevo juego gratis que ofrecerá la plataforma.

Otro detalle a tener en cuenta es que no será necesario descargar e instalar ‘Wolfenstein: The New Order’ en tu computador, ya que bastará con añadirlo a tu biblioteca digital para que sea tuyo por siempre.

¿Cómo reclamar y descargar gratis ‘Wolfenstein: The New Order’ en PC?

Wolfenstein: The New Order ’ (hazlo desde este enlace) Visita Epic Games Store y busca el panel de ‘

Haz clic en el botón obtener que aparece a la derecha

Luego, se abrirá otra página donde tendrás que confirmar la compra

Presiona en realizar pedido y el videojuego será tuyo para siempre.

Requisitos para jugar ‘Wolfenstein: The New Order’ en PC

Mínimos