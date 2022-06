Tell Me Why está como juego gratis para Xbox y PC por el mes del orgullo

Junio es un mes especial para la comunidad LGTBIQ+ en todo el mundo, ya que se celebra el Mes del Orgullo, un acontecimiento del cual los videojuegos no es exento. El conocido estudio Don’t Nod Entertainment ha sorprendido a todos al anunciar que está ofreciendo como juego gratis Tell Me Why.

Esta increíble promoción protagonizada por Tell My Why estará disponible hasta el próximo 30 de junio, y solo deberás reclamar una copia del videojuego para Xbox o PC a través de la tienda de Microsoft.

Afortunadamente, este regalo incluye los tres capítulos del título; es decir, que estarás consiguiendo el juego completo totalmente gratis para añadirlo a tu biblioteca digital. Por otro lado, debes saber que Tell Me Why es una entrega que tiene mucho que ver con el Mes del Orgullo, ya que sus personajes principales son transgénero.

¿De qué va Tell Me Why?

Tell Me Why nos cuenta la historia de los gemelos Tyler y Alyson Ronan, quienes utilizando su vínculo sobrenatural deberán descifrar los recuerdos de su infancia, aun cuando esto implique tomar decisiones que afectarán su relación y el futuro de sus vidas.

¿Cómo reclamar gratis Tell Me Why en Microsoft Store?

Conseguir una copia para Xbox o PC desde la página de Microsoft Store es bastante sencillo. Solo debes ingresar a este enlace, conectarte con tu cuenta; luego, escribir en el buscador “Tell Me Why”, hacer clic en el primer enlace y se te dirigirá al site del videojuego, para posteriormente reclamar el juego.

Finalmente, este se agregará automáticamente a tu biblioteca digital en la Microsoft Store y si quieres descargarlo, puedes darle en el botón verde “Instalar en”.