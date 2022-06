PlayStation anuncia God of War para PS4 como juego gratis de junio con PlayStation Plus

La filtración que aseguraba que God of War encabezaría la lista de juegos gratis de junio con PlayStation Plus fue real. Sony acaba de confirmar -por medio de un comunicado en PlayStation Blog- que el título protagonizado por Kratos y Atreus estará disponible para todos los suscriptores a su servicio.

En total serán tres los videojuegos que llegarán gratis a las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5, por medio de PS Plus, que podrás descargar en tu consola desde el 7 de junio hasta el 4 de julio . Mientras tanto, aún tienes tiempo para reclamar FIFA 22, Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods.

Los miembros a este servicio podrán agregar a su biblioteca digital God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl. No obstante, se necesita tener una membresía activa para seguir disfrutando de estas entregas aún cuando ya no se puedan descargar sin costo alguno desde la PlayStation Store.

Por otra parte, Sony señala que cuando se lance el nuevo PlayStation Plus (7 de junio), estos videojuegos estarán disponibles como juegos mensuales para todos los miembros del servicio, incluidos los del play PlayStation Plus Essential, el cual incluye los mismos beneficios que la versión actual).

God of War (PS4)

Se trata de un reinicio de la saga con Kratos como protagonista, quien después de vencer a los dioses del Olimpo viajará a la mitología nórdica para darse una nueva oportunidad como padre. Junto a su hijo Atreus, el ‘Fantasma de Esparta’ deberá luchar contra poderosas criaturas, así como dioses de la talla de Baldur.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Continúa tu camino ninja en este videojuego que ofrece partidas multijugador de 4 contra 4. El videojuego te permitirá utilizar ninjutsu, genjustu y taijutsu para derrotar a todos tus enemigos.

Nicelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5)

Las peleas continúan. Imagínate jugar en la piel de Bob Esponja, en uno de los Tortuninjas, Danny Phantom, Reptar, Patricio u otro de los icónicos personajes de Nickelodeon dentro de este divertido videojuego de lucha.