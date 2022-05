God of War de PS4 sería uno de los juegos gratis de junio con PlayStation Plus

Quedan pocos días para el nuevo State of Play que nos permitirá conocer novedades sobre los próximos lanzamientos que recibirán PS5 y PlayStation VR2. Y aunque no se tienen más detalles del nuevo PlayStation Plus, una filtración señala que God of War sería uno de los juegos gratis de junio para las consolas de Sony.

Sony suele publicar los juegos gratis de PlayStation Plus una semana antes de que estos se lancen; sin embargo, esta vez no ha sucedido y todo indicaría que tendría que ver con la realización del State of Play que se celebrará en dos días: 2 y 3 de junio de 2022.

Afortunadamente, desde Areajugones, importante portal de videojuegos de España, señalan que se filtraron los videojuegos a los que podrán acceder los suscriptores a PS Plus en PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, aseguran que se trata de un line up de lujo.

Aunque no mencionan cuál es su fuente, el mencionado medio señala que los gamers podrán descargar gratis desde la PlayStation Store God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-star Brawl.

En el caso de God of War, el título que tiene a Kratos y Atreus como protagonistas dentro de la mitología nórdica, se podrá disfrutar en PlayStation 4 y PlayStation 5, siempre y cuando se esté suscrito al servicio.

En el caso de Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-star Brawl, no se menciona para qué consolas estará disponible, pero cabe la posibilidad de que ambos también se puedan jugar en dichos dispositivos.

¿Cuándo se anunciarán los juegos gratis de junio de PlayStation Plus?

Se especula que PlayStation haría el anuncio de los nuevos juegos gratis de PS Plus el miércoles 1 de junio y estarán disponibles en la PlayStation Store desde el 5 de junio hasta el 7 de julio.