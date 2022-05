No pierdas más tiempo. Los juegos gratis que se han puesto a disposición en diferentes plataformas de consolas y PC son una oportunidad que no se presentará muy seguido en adelante. Desde el último miércoles 25 de mayo hasta el próximo 1 de junio, hay un total de 4 free-to-play que puedes disfrutar en diferentes plataformas como PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y PC. ¿Quieres saber más? Aquí te contamos todos los detalles.

Si no sabes qué jugar este último fin de semana de mayo o simplemente te aburriste de los títulos que ya tienes, entonces no puedes dejar pasar esta nota. Aquí te mostraremos cuatro videojuegos que puedes disfrutar gratis. Hay opciones para todas las plataformas de sobremesa, es decir, para PlayStation, Xbox, Switch y PC. Además, la mayoría no tiene tiempo limitado, por lo que los puedes reclamar y quedártelos para siempre.

Los juegos gratis son una de las estrategias más comunes y adoptadas por muchas plataformas de juegos. Ya sea tanto en PC como en PS5, PS4, Xbox Series X o Xbox One, es común encontrar muchos títulos free-to-play o pruebas por tiempo limitado durante varios días.

Por supuesto, si hay una plataforma que destaca por su abanico de títulos gratis es la PC. Aunque no siempre hay mucho que elegir, este fin de semana destaca tanto por los regalos que puedes reclamar, como por lanzamientos exclusivos. Aquí te dejamos nuestra lista.

Juegos gratuitos hasta el 31 de mayo 2022

1. Roller Champions (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC)

Quizás recuerdes este frenético videojuego deportivo/competitivo que se reveló en el E3 2019 (el último realizado con el formato tradicional, antes de la pandemia del coronavirus). Se trata de un juego en el que actuaremos dentro de un circuito ovalado, con público y con un ambiente de arena bastante particular. El objetivo es simple: coger la pelota y pasar con ella por todos los puntos de control. El rival nos podrá robar el balón y hasta hacernos un tackle, pero todo suma para hacer una partida bastante intensa y rápida. Si te gustan títulos como Rocket League, no puedes perderte esta experiencia .

Descarga Roller Champions

2. BioShock: The Collection (PC, Epic Games Store)

Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Tras haber regalado por una semana la tercera entrega de Borderlands, la Epic Games Store ahora brinda una colección clásica de quizás uno de los mejores RPG de las últimas décadas, particularmente si te gustan los conceptos steampunk . En BioShock The Collection, podremos acceder a los tres y únicos juegos de esta popular saga, completamente remasterizados. Se trata de un trío de shooters de acción lleno de sorpresas y escenarios de ensueño, además de algunas de las ciudades virtuales más exquisitas jamás creadas.

Puedes reclamarlo en este enlace (Epic Games Store) (si lo haces hasta el 1 de mayo, podrás quedártelo para siempre).

3. Bomber Crew (PC, Steam)

El regalo de Steam no está para mirarlo por debajo de los hombres. Bomber Crew es un excelente juego party, destructivo, bélico, caricaturesco y, por supuesto, lleno de acción en los aires, en el que –tal como su nombre lo dice– estaremos a cargo de una división de bombarderos en medio de la guerra. Su estilo gráfico ha sido alabado por el estilo retro de sus vehículos aéreos . Cuenta con muchas opciones de personalización y una acción frenética (bastante divertida para el género) que sin dudas no querrás dejar de pasar.

Puedes reclamarlo en este enlace (Steam) (si lo reclamas hasta antes del 2 mayo, podrás quedártelo para siempre).

4. Spelunky 2 (Nintendo Switch)

Cerramos con el único juego para Nintendo Switch de la lista. Y no es nada menos que un clásico de la acción aventura perfecta para jugarlo en cualquier parte y en la palma de nuestras manos. Spelunky 2 es la secuela del premiado título de estilo rogue que te mantendrá enganchado con su generación de niveles y su fluida acción moderna con toques retro. Si cuentas con la consola y buscas algo ligero para descargar, entonces esta es tu opción.

Puedes descargarlo en este enlace (eShop), desde tu Switch o tu cuenta de Nintendo, y disfrutarlo hasta el próximo 31 de mayo.

PC gamer: en esta página podrás probar tus juegos favoritos clásicos de PC

¡Revive tu infancia! Si eres de las personas que pasaba varias horas jugando en el ordenador, es posible que hayas tenido instalado algunos de los mejores títulos de la época. Ahora, gracias a JavaScript, una página web llamada Emupedia, la cual ofrece juegos sin costo, sin trucos ni contraseñas. Se trata de un proyecto de EmuOS que está cumpliendo el sueño de millones de gamers, quienes ahora podrán volver a sus mejores recuerdos.

Lo mejor de la plataforma es que, además de ser gratuita, funciona como un ordenador interno en la web, que emula tres opciones de sistema operativo, Windows 95, Windows 98 y Windows Millenium Edition. Por ello, no es necesario descargar o comprar ninguna licencia para disfrutar de este tipo de juegos clásicos, ya que su sistema es un emulador ya acoplado en la web.

El sistema de juego, además de cumplir los estándares de multijugador online, es bastante fácil de usar. A continuación te explicaremos el paso a paso para que puedas entrar desde tu casa a juegos como Wolfstein, Pac-Man, Doom 1, Tetris, Tomb Raider, Agar io, Pong y más opciones.