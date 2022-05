Far Cry 4 y todos los juegos gratis que regalará Prime Gaming en junio 2022

Si ya canjeaste la trilogía completa de BioShock en Epic Games Store, te contamos que Amazon también está alistando los próximos juegos gratis para el mes de junio, los cuales acaban de ser confirmados en redes sociales y entre los obsequios destaca Far Cry 4.

Como todos los meses, Amazon renueva la lista de recompensas y juegos gratis mensuales para todos los suscriptores a Amazon Prime. Si eres uno de ellos, te contamos que te quedan pocos días para reclamar el botín de Pokémon GO por el mes de mayo.

Asimismo, aún tienes opciones de conseguir Shattered - Tale of the Forgotten King, The Curse of Monkey Island, Cat Quest, Mail Mole + ‘Xpress Deliveries, Out of Line y Dead Space 2, los cuales serán retirados de la parrilla de regalos de Prime gaming el próximo 1 de junio.

Precisamente, el primer día de junio de 2022, los gamers tendrán la oportunidad de reclamar Far Cry 4, Escape from Monkey Island, WRC 8, Calico, Astrologaster y Across de Grooves.

El repertorio de juegos gratis de Amazon Prime es bastante variado, ya que conseguirás un shooter de mundo abierto (Far Cry 4), un videojuego de carreras de rally (WRC 8), así como otros con temática de comedia como Astrologaster; además de la novela gráfica Across the Grooves y el simulador de comunidad Calico.

Recuerda que, para acceder a estos regalos, debes ser suscriptor de Amazon, pero si no quieres gastar tu dinero, te contamos que puedes activar la versión de prueba para reclamar todos los juegos gratis.