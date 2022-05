Xbox Game Pass: la membresía premium estrenará estos juegos en los próximos días

Como cada mes, el servicio de suscripción de Microsoft, conocido como el Xbox Game Pass, ya está dando que hablar. En abril nos sorprendieron con la variedad en el catálogo y los buenos títulos que incluyeron; mientras que para mayo, todo hace indicar que Microsoft seguirá con la misma iniciativa. Es por eso que en esta nota le traemos muy buenas noticias a todos los jugadores de Xbox, pues ya tenemos noticias de los 12 próximos nuevos juegos que estarán llegando en los siguientes días. Lo mejor de todo es que varios de estos estarán haciendo su llegada hoy mismo.

La lista comienza con una novedad que podemos jugar desde hoy mismo: Jurassic World Evolution 2, juego donde podrás crear y gestionar un parque de dinosaurios. Por lo demás, aún tenemos que esperar un par de días para poder probarlos.

Los lanzamientos de día 1 son Little Witch in the Woods y Umurangi Generation Special Edition, títulos que ya se habían confirmado con anterioridad. Además, Skate ahora se podrá disfrutar a través de la nube. A continuación, te dejamos el listado completo junto con sus fechas de estreno.

Disponibles hoy:

Her Story (PC)

Jurassic World Evolution 2 (consolas, PC y nube)

Little Witch in the Woods (consolas y PC)

Skate (nube)

Umurangi Generation Special Edition (consolas, PC y nube)

19 de mayo:

Farming Simulator 22 (consolas, PC y nube)

Vampire Survivors (PC)

24 de mayo:

Floppy Knights (consolas, PC y nube)

Hardspace: Shipbreaker (PC)

26 de mayo:

Sniper Elite 5 (consolas y PC)

27 de mayo: