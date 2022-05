¿Quieres videojuegos gratis? Conoce los títulos que llegan a PlayStation, Xbox y PC

Un nuevo fin de semana llegó y los gamers ya se preparan para aprovechar su tiempo libre en empezar nuevos videojuegos en su consola favorita, ya sea PlayStation, Xbox o PC.

Es por ello que, en esta nota, te enseñaremos cuáles son los títulos que las compañías han puesto a disposición de sus usuarios de forma gratuita hasta el lunes 9 de mayo.

Estos son los mejores videojuegos gratis para este fin de semana. Foto: TyC Sports

Videojuegos gratis para PC

Poppy Playtime

Un videojuego de terror en el que serás el protagonista y tendrás que resolver diversos acertijos para sobrevivir en una fábrica de juguetes abandonada. Luego de que tu personaje vuelve a su antiguo trabajo, notará que existen varias desapariciones de empleados y todo el misterio solo podrá ser resulto por ti.

Si deseas descargar este videojuego, solo debes acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/3wcGUMk.

Terraforming Mars

En este videojuego diriges una corporación en el año 2400, donde la humanidad empieza a habitar el planeta Marte. Juega cartas de proyecto, aumenta tu producción, diseña tus ciudades, atiende tus áreas verdes y lucha por las recompensas.

Si deseas descargar este videojuego, solo debes acceder al siguiente link: https://bit.ly/3w37TK8.

Videojuegos gratis para Xbox

Civilization VI, Call of the sea y Overcooked! All You Can Eat

Los suscriptores de Xbox Game Pass tendrán estas tres opciones para poder descargar. Civilization VI es un título donde tendrás que lograr que tu civilización se imponga sobre la de otros jugadores.

Por su parte, Call of the sea es un videojuego de corto de aventura y Overcooked! All You Can Eat es un divertido juego colaborativo donde varios jugadores tendrán que organizarse para preparar diversos platos de comida en medio de obstáculos.

Opciones gratuitas para los usuarios de Xbox. Foto: tycsports

Videojuegos gratis para PlayStation

FIFA 22, Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods

Sony pone a disposición estos tres videojuegos para todos los suscriptores de PS Plus.