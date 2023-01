¿Qué fue de Freddy ‘Smash’ Sina, el famoso ‘prosor’ y jugador peruano de Dota 2 que fue baneado por Valve?

Freddy ‘Smash’ Sina fue en su momento uno de los jugadores más prometedores de la incipiente escena competitiva peruana de Dota 2; sin embargo, hoy, a vísperas del primer torneo major oficial que se realizará en nuestro país, el famoso ‘prosor’ no puede competir en ninguna competencia organizada por Valve, debido al recordado incidente del 322.

‘Smash’ fue uno de los primeros nombres que ganó notoriedad en esa primera camada de jugadores profesionales —la mayoría de orígenes humildes— en la ya reconocida escena peruana de Dota 2. Su paso por el circuito tuvo sus mejores años durante los años 2015 y 2016, durante los cuales, su equipo de entonces Not Today logró clasificarse al torneo Tier 1 The Summit en su tercera edición.

'Smash' no puede competir en ningún torneo oficial organizado por Valve desde marzo de 2016. Foto: Surtido.pe

¿Qué pasó con Freddy ‘Smash’ Sina?

En marzo de 2016, ‘Smash’ fue baneado de por vida de cualquier competencia oficial organizada por Valve, como consecuencia del escándalo de arreglo de partidas (matchfixing). La causa fue que la empresa lo encontró culpable a él —junto a mstco y Ztok— de dejarse ganar frente a Infamous, otro equipo peruano.

Años después del incidente, Freddy se animó a dar sus descargos a través de un post publicado por él en el subreddit oficial de Dota 2. Allí se confesó culpable y responsable de todas las consecuencias que le había traído su acción, pero también contó un poco más sobre sus orígenes en el mundo profesional de Dota, las dificultades para hacerse un nombre en un circuito profesional inexistente en Perú por entonces, y su inexperiencia, lo que lo llevó a ser engañado en múltiples ocasiones por las empresas que lo contrataban.

¿Qué fue de ‘Smash’ tras ser baneado de por vida?

La actividad de ‘Smash’ no dejó de estar relacionada con el Dota 2. Pese a que ya no podía competir en ningún evento oficial, sí podía hacerlo en competencias no oficiales, celebradas localmente o por organizaciones ajenas a Valve. Además, era común invitado a cualquier evento que tuviera que ver con la comunidad o con el gaming en general.

En cuanto a su carrera como jugador profesional, esta tuvo un giro lógico tras el incidente. En los años inmediatamente posteriores se dedicó a dar clases de Dota 2, lo que llevó a ser conocido como ‘El prosor’.

Los únicos eventos Tiera 1 o Tier 2 en los que ha participado desde su baneo fueron The Final Match Season 1 y dos ediciones de World Electronic Sports Games (2017 y 2018), torneos no oficiales con escuadras nacionales donde ‘El prosor’ representó al Perú.