Jugaron para un equipo peruano de Dota 2 y ahora son los campeones del The International 2022

Tundra Esports es el equipo perteneciente a la región europea que acaba de campeonar en el The International 2022. Tras casi medio mes de intensa competencia, que finalizó hoy 30 de octubre, los nuevos reyes del MOBA Dota 2 se impusieron en su serie del mejor de 5 partidas ante Team Secret. Así, para sorpresa de la comunidad peruana, entre los jugadores que ganaron US$ 8.504.580 destaca la presencia de dos de ellos, quienes jugaron en nuestro país con una organización local.

Tundra Esports está conformado por Oliver ‘Skiter’ Lepko, Leon ‘Nine’ Kirilin, Neta ‘33′ Shapira, Martin ‘Saksa’ Sazdov y Wu ‘Sneyking’ Jingjun. Dos de ellos tuvieron un breve, pero recordado paso en la organización limeña Infamous Gaming, la cual los acogió como sus jugadores hace algunos años.

En específico, con el caso de ‘Sneyking’, el jugador con nacionalidad estadounidense y china formó parte del equipo peruano en el año 2018. Durante su estadía quedó en quinto puesto en la DreamLeague Season 10 y perdió contra Playmakers Esports la clasificación a la minor de Bucharest.

En cuanto a ‘Skiter’, el pro player de nacionalidad eslovaca, llegó a nuestro país en el año 2019 como parte de un proyecto de Infamous por reunir talentos extranjeros. A diferencia de Jingjun, sí obtuvo mejores resultados, ya que clasificó a la Epicenter Major de ese entonces. No obstante, antes de las clasificatorias al mundial de ese año, dejó de ser parte de la escuadra de Perú, trató de conseguir un cupo al The International en Sudamérica, pero no lograron ese objetivo específico.

De ese modo, aunque ambos jugadores no tuvieron éxito en su paso por el territorio peruano, lo cierto es que la experiencia que reunieron les ha permitido ser capaces de madurar a nivel profesional para que al día de hoy hayan ganado sin mayores inconvenientes la final del The International 11.

Thunder y Beastcoast, los ‘doteros’ que dejaron al Perú en lo más alto del mundo, se separan

El The International 2022 llegó a su fin con Tundra Esports como los nuevos campeones de la competencia. El mundial de Dota 2 reunió en esta edición a los 20 mejores equipos del momento, entre los cuales destacó la presencia de los representantes peruanos Thunder Awaken y Beastcoast. Ambas escuadras nacionales destacaron en las fases de grupos y en los playoffs, por lo que quedaron entre el top 8 y 6 del mundo. Sin embargo, pese a los buenos resultados obtenidos, ahora sus jugadores se separarán para buscar nuevos desafíos.

Del mismo modo, Steven ‘Stinger’ Vargas realizó un tuit donde deslizó que, junto a ‘K1′, ‘Scofield’, ‘Sacred’ y el recién mencionado ‘Darkmago’, se juntarán para conformar un nuevo equipo, aunque por el momento se desconoce si seguirán bajo el tag de Beastcoast o si se afiliarán a otra organización o crearán una propia.

Por su parte, el boliviano Adrián ‘Wisper’ Céspedes Dobles, tras 3 años de compartir experiencias con el roster formado como ‘Anvorguesa’, ahora manifestó que da un paso al costado de Beastcoast. Todavía no se sabe cuál será su destino, pero se cree que ha recibido ofertas de organizaciones extranjeras tras ver su notable desempeño en el presente mundial. En Liquipedia, ya se actualizó su salida del conjunto peruano, como se aprecia en la siguiente imagen: