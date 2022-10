The International 2022: Beastcoast pierde ante PSG.LGD y es eliminado del mundial

El The International 2022 va llegando a su fin y son pocas las partidas que quedan para la gran final. Los mejores 20 equipos del mundo están participando del mundial del MOBA Dota 2 y a estas alturas solo quedan seis en camino. En ese sentido, Beastcoast, segundo representante de Sudamérica, que es conformado por cuatro peruanos y un boliviano, y que todavía soñaba con levantar la égida del Inmortal, acaba de ser eliminado.

El último sábado 22 de octubre, a las 21.00 horas de Perú, se dio inicio a la serie correspondiente de llaves inferiores del evento principal que se desarrolla en Singapur. Aunque los representantes peruanos no pudieron asistir en su totalidad al estadio, por los recientes casos de COVID-19, no le prestaron demasiada atención a dicha situación y dieron todo de sí en el encuentro BO3 (el mejor de 3 partidas), en el cual obtuvieron un resultado adverso de 2-1.

En la primera partida, nuestros compatriotas lograron imponerse en el marcador tras 51 minutos de juego. A pesar de la intensidad de las peleas y las estrategias planteadas, los sudamericanos fueron más precisos y salieron victoriosos del estrado.

En la segunda partida, que duró cerca de 33 minutos, los asiáticos fueron más puntuales a la hora de elegir héroes que tengan sinergia, característica que se vio replicada en el resultado final con la derrota de los exintegrantes de Team Anvorguesa e Infamous Gaming.

Finalmente, en la última partida de la serie, con una duración estimada de 31 minutos, nuevamente los peruanos no fueron capaces de llevar su estrategia adelante y los subcampeones del mundo aprovecharon cada mínimo error para asegurar la victoria.

De ese modo, Beastcoast se retira del torneo tras estar entre los ocho mejores del The International 2022 y con un premio estimado de 435.000 dólares.

El adiós: Thunder Awaken pierde con Team Liquid y se va del The International con 600.000 dólares

Ya solo quedan cuatro equipos en la competencia por el The International 2022. Desde el último 15 de octubre, las mejores escuadras competitivas de Dota 2 se han reunido en Singapur para jugar las partidas eliminatorias del mundial. A lo largo de las fechas, varias organizaciones se han ido despidiendo y, este domingo, en horas de la madrugada, los peruanos de Beastcoast fueron eliminados a manos de PSG.LGD. Ahora, a la escuadra de la ola se le suma el conjunto de Thunder Awaken.

En la serie decisiva para dar pase a un equipo al top 4 del The International, Thunder Awaken y Team Liquid se enfrentaron en una serie eliminatoria del mejor de 3 partidas (BO3): el primer duelo empezó este 23 de octubre a las 05.00 horas. Sin embargo, los representantes de Perú no fueron capaces de sacar adelante la victoria y resultaron descalificados del millonario torneo de esports.

Beastcoast, Thunder y Hokori: los peruanos que ganaron US$ 1,3 millones en el mundial de Dota 2

The International 2022 es referenciado como la competencia de esports que más dinero reúne para los profesionales del rubro de los videojuegos. El torneo mundial de Dota 2, el MOBA de Valve, en su edición número 11 ha presentado a los 20 mejores equipos de la actualidad, entre los cuales destaca que —por primera vez en su historia— participaron tres representantes de Perú: Thunder Awaken, Beastcoast y Hokori.

En el The International 11, que se sigue desarrollando en Singapur, las escuadras peruanas superaron con éxito la fase de grupos, en las que quedaron descartados, inicialmente, cuatro de ellos. De ese modo pasaron al evento presencial de los playoffs, en los que —tras una serie de partidas— finalmente alcanzaron buenas posiciones, pero tuvieron que decirle adiós al sueño de levantar la égida del inmortal (el trofeo) por ser eliminados.

El The International es un evento que ofrece premios derivados de los ingresos que se consiguen del Battle Pass (pase de batalla) del juego. En ese sentido, hasta el momento se acumula un pozo total de US$ 17 444 738, que se divide en distintos porcentajes entre los participantes según el puesto que obtengan. En el caso de los equipos peruanos, Thunder Awaken se fue con US$ 610.534, Beastcoast con US$ 436.140 y Hokori con US$ 261.643. En total, si se suman los montos obtenidos por las tres escuadras, acumulan US$ 1 308 317 antes de impuestos.