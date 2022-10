Beastcoast, Thunder y Hokori: los peruanos que ganaron US$ 1,3 millones en el mundial de Dota 2

The International 2022 es conocido como la competencia de esports que más dinero reúne para los profesionales del rubro de los videojuegos. El torneo mundial de Dota 2, el MOBA de Valve, en su edición número 11 ha presentado a los 20 mejores equipos de la actualidad, entre los cuales destaca que —por primera vez en su historia— participaron tres representantes de Perú: Thunder Awaken, Beastcoast y Hokori.

En esta nota te contamos cómo les fue y con cuánto dinero vuelven a nuestro país tras una exitosa travesía en Asia.

En el The International 11, que se sigue desarrollando en Singapur, las escuadras peruanas superaron con éxito la fase de grupos, en las que quedaron descartados, inicialmente, cuatro de ellos. De ese modo pasaron al evento presencial de los playoffs, en los que —tras una serie de partidas— finalmente alcanzaron buenas posiciones, pero tuvieron que decirle adiós al sueño de levantar la égida del inmortal (el trofeo) por ser eliminados.

¿Cómo eliminaron a cada uno de los equipos?

Beastcoast

En el caso de Beastcoast, se trató de un roster —popularmente conocido como Team Anvorguesa— que ya ha tenido tres participaciones en el The International. En esta edición del mundial quedaron entre los ocho mejores tras perder en una serie de dos partidas a una contra los asiáticos de PSG.LGD el 22 de octubre. El equipo está conformado por los siguientes profesionales:

Héctor ‘ K1 ′ Rodríguez

′ Rodríguez Jean Pierre ‘ Chris Luck ’ Gonzales

’ Gonzales Adrián ‘ Wisper ’ Céspedes Dobles (Bolivia)

’ Céspedes Dobles (Bolivia) Elvis ‘ Scofield ’ De la Cruz Peña

’ De la Cruz Peña Steven ‘Stinger’ Vargas.

Thunder Awaken

La popularmente conocida como la ‘Escuadra del Trueno’ está conformada por los peruanos que llegaron más lejos en la presente edición del mundial de Dota 2. La organización con sede en Lima quedó entre los seis mejores del certamen tras perder en una intensa serie de dos partidas a una contra Team Liquid. Estos son los jugadores que participaron:

Crhistian ‘ Pakazs ’ Savina

’ Savina Gonzalo ‘ Darkmago ’ Herrera

’ Herrera Rafael ‘ Sacred ’ Yonatan

’ Yonatan Farith ‘ Matthew ’ Puente

’ Puente Jose ‘Pandaboo’ Padilla.

PUEDES VER: Beastcoast anuncia que sus jugadores tienen COVID-19 a horas de su juego más importante en The International 2022

Hokori

Fue la escuadra de nuestro país que participó por primera vez en un The International. Superaron la fase de grupos con buenos resultados para sorpresa de la comunidad, pero en su primera serie de los playoffs fueron derrotados en una única partida eliminatoria por sus compatriotas de Beascoast, por lo que quedaron entre los 16 mejores. Estos son los integrantes:

Edward ‘ Lumière ’ Guillen

’ Guillen João ‘ 4nalog ’ Giannini (Brasil)

’ Giannini (Brasil) Pablo ‘ Vitaly ’ Angulo

’ Angulo Thiago ‘ Thiolicor ’ Cordeiro (Brasil)

’ Cordeiro (Brasil) Anthony ‘Gardick’ López.

¿Cuánto dinero ganaron?

El The International es un evento que ofrece premios derivados de los ingresos que se consiguen del Battle Pass (pase de batalla) del juego. En ese sentido, hasta el momento se acumula un pozo total de US$ 17 444 738, que se divide en distintos porcentajes entre los participantes según el puesto que obtengan. En el caso de los equipos peruanos, Thunder Awaken se fue con US$ 610.534, Beastcoast con US$ 436.140 y Hokori con US$ 261.643. En total, si se suman los montos obtenidos por las tres escuadras, acumulan US$ 1 308 317 antes de impuestos.