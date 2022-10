The International 2022: eliminaron a un equipo peruano hace 3 años y ahora enfrentarán a Thunder

The International es la denominación que recibe el mundial de Dota 2, el esport basado en el MOBA desarrollado por Valve. Actualmente, se han celebrado 11 ediciones del evento que reúne a los mejores equipos del momento. En ese sentido, la participación peruana no ha sido nula y, por lo contrario, ha dado más de una sorpresa en las ocasiones en las que compitieron, aunque no han logrado campeonar hasta la fecha y siempre han sido eliminados antes de poder llegar a una final.

En el presente The International 2022 han clasificado tres escuadras que representan a Perú y a la región de Sudamérica: Thunder Awaken, Beascoast y Hokori (ya eliminado). Sin embargo, aunque seamos el país que llevó a más jugadores de una misma nacionalidad, lo cierto es que destaca una mayor presencia de organizaciones europeas y asiáticas, las cuales han resaltado históricamente por ser ganadores mundiales y, por lo tanto, se presume que su nivel competitivo sigue siendo mayor que el nuestro.

En ese sentido, es importante recordar la participación peruana en el mundial del año 2019, en el que la organización Infamous Gaming (actual roster de Beastcoast) quedó en el top 8 como la revelación del certamen tras ser eliminado por Team Secret en una serie de 2 partidas a 0. La escuadra europea sacó ventaja de la falta de experiencia de los exintegrantes de Team Anvorguesa para utilizar los errores que cometieron a su favor.

Ahora, Thunder Awaken, que acaba de asegurar el top 6 de la competencia tras aplastar a Evil Geniuses, también se enfrentará a Team Secret en la serie correspondiente a las Upper Brackets (llaves superiores) de los playoffs el día 22 de octubre a las 3.00 a. m. Por ello, el conjunto europeo espera repetir la hazaña del ti 10, en la cual se deshicieron de los sueños de los representantes de Perú.

Finalmente, la ‘escuadra del trueno’ ya es considerada entre los favoritos para campeonar este año, por lo que no le pondrá las cosas fáciles al equipo liderado por el experimentado ‘Puppey’ y las probabilidades de quién termine por llevarse la serie están parejas.

¡Orgullo peruano! Thunder Awaken derrota a Evil Geniuses y asegura el top 6 del The International

La etapa de playoffs del The International 2022, el torneo mundial de Dota 2, se ha estrenado con su primera ronda de series eliminatorias. Los mejores 16 equipos del momento ya están en las llaves superiores e inferiores para avanzar en su camino hacia la gran final. En el caso de los representantes peruanos, Thunder Awaken —la ‘escuadra del trueno’, la mejor posicionada de nuestra región— ha obtenido un resultado impresionante e inesperado para muchos frente a uno de los favoritos del certamen, Evil Geniuses.

Thunder Awaken se enfrentó el día 19 de octubre, a las 21.00 hrs., a la organización estadounidense en una serie correspondiente a las llaves superiores del evento principal. En el encuentro que se definió por el resultado del mejor de tres partidas (BO3), el ganador absoluto fue el conjunto de Perú, con un marcador de 2-0.