¡Orgullo peruano! Thunder Awaken derrota a Evil Geniuses y asegura el top 6 del The International

La etapa de playoffs del The International 2022, el torneo mundial de Dota 2, se estrenó con su primera ronda de series eliminatorias. Los mejores 16 equipos del momento se enfrentan en las llaves superiores e inferiores para avanzar en su camino hacia la gran final. En el caso de los representantes peruanos, Thunder Awaken —la ‘escuadra del trueno’, que es la mejor posicionada de nuestra región— ha obtenido un resultado impresionante e inesperado para muchos frente a uno de los favoritos del certamen, Evil Geniuses.

Thunder Awaken se enfrentó el día 19 de octubre, a las 21.00 hrs., a la organización estadounidense en una serie correspondiente a las llaves superiores del evento principal. En el encuentro que se definió por el resultado del mejor de tres partidas (BO3), el ganador absoluto fue el conjunto de Perú, con un marcador de 2-0.

La primera partida duró casi 50 minutos. Nuestros compatriotas atravesaron por momentos difíciles, pero gracias a su buena sinergia de poderes y coordinación lograron poner la balanza a su favor para asegurar el resultado inicial con una victoria sorprendente para la comunidad.

Por su parte, la segunda y última partida duraron menos de 30 minutos. Durante estos duelos, los peruanos casi no cometieron errores y, por ello, lograron escalar en ítems (objetos que portan los héroes) rápidamente. De ese modo, fueron capaces de imponerse en las peleas y sufrir pocas bajas, por lo que les fue sencillo arrinconar a sus rivales y lograr que se rindan antes de poder destruir la totalidad de su base.

De esta manera, Thunder aseguró el top 6 del The International y deberá enfrentarse a Team Secret el día 22 a las 3.00 hrs. si quiere seguir avanzando en su sueño para levantar la Égida del Inmortal. No obstante, cabe precisar que ningún equipo peruano había llegado tan lejos en el Mundial. El mejor registro lo tenía Beascoast con el puesto 8 logrado el año 2019, por lo que los representantes nacionales han roto un nuevo récord y hacen historia.

El primer eliminado del The International es peruano: TSM de ‘Timado’ no pudo ganar y dice adiós

No va más. El Mundial de Dota 2, denominado como The International 2022, empezó con gran intensidad y nuestros representantes nacionales han destacado de forma notable por su buen desempeño. En ese sentido, aunque en la 11.° edición del evento internacional son tres equipos los que representan a Perú (Thunder Awaken, Beastcoast y Hokori), es importante mencionar que otro compatriota ha competido desde una organización estadounidense, pero no obtuvo los resultados esperados.

Enzo ‘Timado’ Gianoli es uno de los talentos nacionales que forma parte del roster de TSM, la popular escuadra de esports de la región Norteamérica. En su última serie contra Fnatic, necesitaban ganar por lo menos una partida para tener la oportunidad de jugar por el desempate contra Talon Esports y Entity. Sin embargo, no fueron capaces de rescatar una victoria y se van del Mundial con las manos vacías.

La primera fase del certamen dividió a los participantes en dos grupos de 10 equipos y acaba de culminar. Así quedó la tabla de puntuaciones, en la que los dos últimos lugares de cada uno quedaron eliminados y TSM fue el primero de ellos en darse a conocer.