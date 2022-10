Hokori es la escuadra peruana que juega por primera vez en The International 11. Lo acompañan los equipos Beastcoast y Thunder Awaken, que ya han estado en ediciones pasadas del torneo organizado por Valve.

El equipo peruano debutante de Dota 2, Hokori, está integrado por cinco jugadores. Conoce en la siguiente nota quiénes conforman el conjunto bicolor que está dando la hora en la onceava edición del campeonato mundial.

¿Quiénes integran Hokori, equipo peruano debutante en The International?

De acuerdo con Liquipedia, Hokori anteriormente era el equipo de Dota 2 SandBlood. En cuanto al lugar del que proviene el conjunto, se precisa que surgió en la región Ica. Su fecha de fundación fue el 16 de marzo de 2020, día en el que se estableció la primera lista de jugadores.

El 17 de octubre de ese mismo año, la organización cambió su nombre original de Sandblood por el de Hokori. Actualmente, el equipo está conformado por los peruanos Eduardo Guillén (Lumière), Pablo Angulo (Vitaly), Antonio López (Gardick), su capitán. Asimismo, cuenta con apoyo de los brasileños Juan Giannini (4nalog) y Thiago Cordeiro (Thiolicor).

Hokori se encuentra participando activamente en The International. Foto: Hokori/Facebook/referencial

Los integrantes de Hokori, no solo se encuentran destacando en su debut en el mundial de Dota 2, The International, sino que también tienen importantes logros académicos que celebra. Mediante sus redes sociales, no dudaron en saludar a su actual capitán, Gardick, por culminar satisfactoriamente sus estudios universitarios en Ingeniería de Sistemas e Informática.

Felicitaciones del equipo de Hokori a su capitán, Gardick. Foto: composición LR/Facebook/Hokori

Cabe resaltar que Gardick ha estado en Hokori por casi dos años, y ha pertenecido a la escuadra desde que se llamaba SandBlood.

Por último, Hokori se encuentra participando en Singapur en The International junto a dos equipos conformados por compatriotas y que ya han tenido participación anterior, Beastoast y Thunder Awaken. Asimismo, el equipo revelación encuentra clasificado por primera vez a los playoffs, instancia en la que se medirá por ‘muerte súbita’ en un BO3 (el mejor de tres duelos) contra Beastcoast, el 20 de octubre.