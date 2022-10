El primer eliminado del The International es peruano: TSM de ‘Timado’ no pudo ganar y dice adiós

No va más. El Mundial de Dota 2, llamado The International 2022, empezó con gran intensidad y nuestros representantes nacionales han destacado de forma notable por su buen desempeño. En ese sentido, aunque en la 11.° edición del evento internacional son tres equipos los que representan a Perú (Thunder Awaken, Beastcoast y Hokori), es importante mencionar que otro compatriota ha competido desde una organización estadounidense, pero no obtuvo los resultados esperados.

Enzo ‘Timado’ Gianoli es uno de los talentos nacionales que forma parte del roster de TSM, la popular escuadra de esports de la región Norteamérica. En su última serie contra Fnatic, necesitaban ganar por lo menos una partida para tener la oportunidad de jugar por el desempate contra Talon Esports y Entity. Sin embargo, no fueron capaces de rescatar una victoria y se van del Mundial con las manos vacías.

La primera fase del certamen dividió a los participantes en dos grupos de 10 equipos y acaba de culminar. Así quedó la tabla de puntuaciones, en la que los dos últimos lugares de cada uno quedaron eliminados y TSM fue el primero de ellos en darse a conocer:

En el Grupo B también participaron Beastcoast y Thunder. Foto: captura de Liquipedia

Por su parte, los aficionados peruanos de Dota 2 todavía conservan las esperanzas en los representantes locales, ya que tanto Hokori, Thunder Awaken y Beastcoast siguen en la competencia porque clasificaron a la etapa del evento principal, que se llevará a cabo el 20 de octubre.