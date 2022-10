Beastcoast vs. Thunder Awaken: ¿cuándo será el ‘clásico peruano’ en el mundial de Dota 2?

El mundial de Dota 2, The International 2022, se está desarrollando en Singapur y, por primera vez en la historia, contará con la participación de tres equipos peruanos: Hokori, Beastcoast y Thunder Awaken, quienes esperan obtener la victoria y llevarse el millonario premio que otorga Valve.

Hokori, que está integrado por los peruanos Edward ‘Lumière’ Guillen, Pablo ‘Vitaly’ Angulo y Anthony ‘Gardick’ López, se encuentra en el Grupo A de The International 2022 y se medirán contra Betboom Team, Evil Geniuses, Gaimin Gladiators, PSG.LGD, OG, Royal Never Give Up, Soniqs y Team Liquid.

Por su parte, los chicos de Beastcoast y Thunder Awaken se encuentran en el Grupo B junto con Team Aster, Entity, Fnatic, Team Secret, Team Spirit, Talon Esports, Tundra Esports y TSM.FTX. Esta última escuadra es de Estados Unidos; sin embargo, tiene a un peruano entre sus filas, nos referimos a ‘Timado’.

Jugadores de Beastcoast. Foto: Beastcoast

Debido a que Beastcoast y Thunder Awaken se encuentran en el mismo grupo, van a tener que verse las caras en un ‘clásico peruano’ que ha entusiasmado a miles de fanáticos de Dota 2. La fecha en que se realizará este esperado encuentro será el próximo 18 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana).

Jugadores de Thunder Awaken. Foto: Thunder

¿Cómo van los peruanos en The International 2022?

Grupo A

Evil Geniuses: 6-0 Royal Never Give Up: 5-1 OG: 4-2 Team Liquid: 4-2 Hokori: 3-3 Gaimin Gladiators: 3-3 PSG.LGD: 2-4 BOOM Esports: 2-4 Soniqs: 1-5 BetBoom Team: 0-6.

Grupo B