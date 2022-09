¿Quién es el ‘dotero’ mejor pagado en el mundo y cuánto gana en la actualidad?

Dota 2 es el videojuego de la categoría MOBA que reúne a millones de fanáticos en todo el mundo y goza de gran popularidad en el Perú. Además, es el esport que ofrece los torneos competitivos con mayores premios en la historia, pues ha superado a juegos como Fortnite, League of Leguends o Free Fire. El último The International, su propio Mundial, otorgó un pozo que llegó a los 40 millones de dólares. En ese sentido, es de esperar que sus jugadores profesionales más destacados sean también los que más ingresos obtienen en el rubro, como es el caso de Johan ‘N0tail’ Sundstein.

‘N0tail’, el jugador que desde esta temporada 2022 se encuentra inactivo, se hizo famoso por formar parte del equipo de OG que resultó bicampeón del The International. En dichos torneos, el club obtuvo ingresos aproximados de US$ 11 234 158 y US$ 15 620 181, en los años 2017 y 2018 respectivamente, divididos proporcionalmente entre los 5 jugadores que conformaban la escuadra.

De ese modo, tal y como se aprecia en el sitio Esports Earnings, a sus 28 años Johan Sundstein registra ingresos totales de US$ 7 184 163 provenientes de forma exclusiva de competencias oficiales, sin contar los salarios que percibió por formar parte de los equipos, ni auspicios o exhibiciones amistosas desde el año 2012 hasta la fecha.

Johan “N0tail” Sundstein es el pro player mejor pagado del mundo. Foto: Liquipedia

Asimismo, el ranking, que refleja a los 100 jugadores profesionales de videojuegos con mayores ingresos, está encabezado por competidores de Dota 2, en el cual destacan los integrantes de los equipos OG y los antiguos campeones del The International 2017, Team Liquid.

El top 10 del ranking está integrado por jugadores profesionales de Dota 2. Foto: Esports Earnings

Finalmente, cabe precisar que al día de hoy Johan ‘N0tail’ Sundstein se ha tomado un descanso del Dota 2 competitivo, por lo que no es posible medir sus ingresos más recientes. Sin embargo, todavía se mantiene cerca de OG y participó ocasionalmente como coach del equipo que fundó en el año 2015.