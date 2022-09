Esports: ¿cuánto gana y quién es el ‘dotero’ peruano que registra más ingresos monetarios?

Dota 2 es uno de los juegos más populares dentro de los gamers y el que más dinero mueve a nivel internacional gracias a sus torneos. The International es el evento mundial más esperado por los ‘doteros’ profesionales, puesto que en la última edición se puso en juego la cifra de más de 40 millones de dólares americanos, divididos entre los finalistas.

Sin embargo, para formar parte de él, los gamers participan de otros como ESL One Stockholm 2022, con los cuales van sumando puntos. Cabe resaltar que estos también ponen altas cifras de dinero en juego. En ese sentido, te mostramos quién es el peruano que actualmente registra más ingresos monetarios.

The International 2022 se realizará desde el sábado 8 de octubre hasta el domingo 30 de octubre. Foto: Dota

¿Quién es el ‘dotero’ peruano que registra más ingresos monetarios?

Según la página web Esports Earnings, la encargada del análisis mundial del dinero por países de los videojuegos, su ranking está liderado por Steven Vargas, más conocido como StingeR, quien registra la cifra de US$ 436.606 obtenida en Dota 2.

Le sigue en el ranking Scofield con US$ 410.903,74, Chris Luck con US$ 386.303,74, K1 con US$ 386.025,88 y Timado (en quinto lugar) con US$ 266.365,45.

Ranking de los jugadores de Esports con más ganancias económicas. Foto: Esports Earnings

¿Cuánto gana un ‘dotero’ profesional en Perú?

En los años en que los Esports recién comenzaban a ganar reconocimiento, el principal problema para los pro players era la falta de patrocinadores bajo contrato. Para suerte de ellos, hoy en día esto ha podido formalizarse y ha permitido que puedan percibir un sueldo mensual.

En Perú, Infamous Gaming es la startup dedicada a entrenar y llevar a torneos internacionales de Dota 2 a jugadores peruanos. Actualmente, cuenta con el patrocinio de las marcas Walon, ESET, Bitel y Doritos.

En ese sentido, según el presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV), un ‘dotero’ profesional ganaría mensualmente entre US$ 300 y US$ 800; no obstante, recalca que “la cifra no es exacta”.