Dota 2: compañero de Timado usa mouse mat de League of Legends y enciende la polémica

El segundo día del ESL One Malaysia 2022, torneo de Dota 2 que entregará 400.000 dólares en premio entre los 12 equipos participantes, está dando que hablar en redes sociales, y no por el performance que han demostrado las escuadras, sino por la presencia de un mouse mat de League of Legends que pertenece a uno de los jugadores de TSM.

A pesar de que Dota 2 y League of Legends son los principales exponentes del género MOBA, en internet aún no se resuelve la discusión por saber cuál es el mejor videojuego. Sin embargo, parece ser que los jugadores profesionales ya tienen una respuesta para ello.

En la cuenta oficial de Twitter de ESL One, organizadores de este certamen, se publicó una imagen en la que se confirma que uno de los jugadores de la escuadra norteamericana TSM.FTX estaba utilizando el mouse mat del grupo KDA, que surgió de la colaboración entre LoL y Logitech.

El mouse mat de KDA es parte de la colaboración entre League of Legends y Logitetch

Como era de esperarse, la respuesta por parte de los fanáticos de LoL no demoraron en surgir. Estos aseguraban que los mouse mat con el diseño del MOBA de Riot Games eran superiores al del juego de Valve, mientras que otros desmentían esto con imágenes.

Entre las decenas de respuestas, la cuenta de TSM también respondió al tweet etiquetando a Logitech y haciendo hincapié en que el diseño de ese mouse mat de KDA es increíble. Por supuesto, algunos aprovecharon para dejar en claro que su juego favorito era mejor que el otro.

Cualquiera que fuese el caso, no cabe duda de que los jugadores profesionales de Dota 2 no tienen reparos en demostrar que se pueden jugar ambos videojuegos y disfrutarlos sin la necesidad de discutir por cuál es mejor.