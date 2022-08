Dota 2 Arlington Major 2022: ¿cómo le fue a Beastcoast y Thunder Awaken en el primer día?

Son 17 los equipos de Dota 2 que están disputando el torneo PGL Arlington Major 2022, el cual entregará medio millón de dólares en premios. Ahí se encuentran los equipos peruanos Beastcoast y Thunder Awaken. Ambos grupos han tenido partidas muy complicadas.

Arlington Major 2022 será recordado por varios factores. Primero, un equipo decidió retirarse de la competencia debido a que uno de sus integrantes no logró conseguir los permisos para viajar a Estados Unidos. Segundo, por la presencia de ‘Timado’ en Fnatic, quien se ha convertido en el eje importante del grupo. Tercero, porque algunas escuadras están jugando con suplentes por problemas con la visa.

Thunder Awaken y Beastcoast son los únicos representantes sudamericanos dentro de la competencia, la misma que se desarrollará desde el 4 al 14 de agosto de 2022.

Los primeros cuatro días se llevará a cabo la fase de grupos que determinará qué equipos clasifican al evento principal.

¿Cómo le fue a Thunder Awaken en el primer día del Arlington Major 2022?

El equipo peruano conformado por Pakazs, Alone, Sacred, Matthew y Pandaboo se encuentra en el grupo A, por lo que tendrá que enfrentar a escuadras como Team Liquid, Fnatic, OG, Outsiders, PSG.LGD, Royal Never Give Up, Soniqs y Talon Esports.

En el día 1 de competencia, solo jugaron una serie bo2 frente a Talon Esports. El primer encuentro fue triunfo para los peruanos. En tanto, en el segundo fueron superados por el conjunto filipino.

Actualmente, Thunder Awaken se encuentra en una posición muy complicada, ya que está último en su grupo. Sin embargo, el día de hoy, 5 de agosto, tendrá dos encuentros frente a Soniqs y Royal Never Give Up, por lo que de ganar podría escalar en la tabla de posiciones.

¿Cómo le fue a Beastcoast en el primer día del Arlington Major 2022?

Por otro lado, Beastcoast, equipo conformado por Chris Luck, K1, Scofield, Stinger y Wisper no tuvieron un buen debut en el primer día del Dota Arlington Major 2022. La escuadra se encuentra en el grupo B con Team Aster, Team Spirit, BOOM Esports, Entity, Natus Vincere (NAVI), Tundra Esports y Evil Geniuses.

La primera serie fue contra Team Spirit, los actuales campeones mundiales de Dota 2, quienes demostraron toda su experiencia y derrotaron a los sudamericanos en dos partidas que duraron menos de 30 minutos.

Posteriormente, Beastcoast tenía que enfrentar al histórico NAVI, el primer equipo en ser campeón mundial de Dota 2. Aunque esta serie fue más disputada que la anterior, los ucranianos superaron a los jugadores latinos por 2 – 0.

De esta manera, el equipo iniciará el día 2 con dos derrotas y se ve obligado a buscar su primer triunfo para salir de la zona de eliminación. Hoy, 5 de agosto, jugará contra BOOM Esports y Evil Geniuses, dos conjuntos realmente complicados, pero no imposibles de ganar.