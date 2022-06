¡Se logró! Los integrantes de la selección peruana de esports han cumplido su sueño de clasificar a Perú a la copa mundial FIFAe Nations Cup 2022 que se realizará en Dinamarca. Este torneo es el más importante de la disciplina y juntará a las mejores 24 selecciones del mundo.

Durante el torneo sudamericano disputado entre los días 17 y 19 de junio, la selección peruana de esports pudo asegurar cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas. De esta manera, quedó clasificada en el puesto 3.

El camino a Dinamarca: FIFAe Nations Cup

Tras lograr su clasificación a semifinales, los peruanos no pudieron derrotar a Brasil, cayendo por un marcador global de 2 a 1. Sin embargo, lograron reponerse ante los vecinos del sur con dos victorias (ida y vuelta) de 4 a 2 y 1 a 0.

¿Quiénes integran la selección peruana?

El equipo nacional está conformado por Enzo Paredes, Doménico Suárez y Joseph Sotomayor. El trío logró clasificarse tras vencer a sus rivales de Chile. Incluso, después de no haber podido superar a Brasil.

Los integrantes de la eSelección peruana. Foto: FPF

Te dejamos el video con las últimas tres partidas de Perú en las clasificatorias:

¿Qué es la FIFAe Nations Cup?

Se trata del torneo internacional y oficial de EA Sports FIFA 21 que cuenta con el respaldo de la FIFA (mientras la licencia con EA siga vigente). Ya que la saga de juegos FIFA cambiará de nombre a partir de 2023, es probable que esta sea una de las últimas ediciones con dicha denominación.

Steam y Epic Games Store: mismo dispositivo, pero plataformas separadas

Pese a que las tiendas de Counter-Strike y Dota 2 (Steam) y de Fortnite (Epic Games Store) solo ofrecen contenido para PC, ambas funcionan casi aisladamente de la otra. Los usuarios de cada una no podían, hasta ahora, enlazarse con los de la otra pese a tener los mismos juegos y la misma versión.

Algunos títulos, como Rocket League, ofrecen la posibilidad a través de sus propios sistemas sociales in-game, aunque ahora todo indica que cualquier juego podrá permitir el crossplay gracias a los Epic Online Services, que acaban de estrenarse en la plataforma de Fortnite.

Juegos gratis ahora en Steam

Esta semana pudimos aprovechar la oferta del 100% para Ark: Survival Evolved. Pese a que dicha promoción ya finalizó, todavía hay buenas opciones gratuitas que no deberías dejar pasar:

1. Tell Me Why

Este popular título de aventuras ha sido premiado incontables veces. Fue desarrollado por la misma compañía de Life is Strange y puedes descargarlo gratis sin pagar nada durante todo junio por celebración al Mes del Orgullo.

2. Capcom Arcade Stadium

Otro título que no puedes dejar pasar. Este recopilatorio contiene algunos de los primeros clásicos de Capcom en las máquinas recreativas y cuenta con una interfaz muy a lo retro para que no pierdas ese toque ochentero tan peculiar.

3. Dying Light: Harran Tactical Unit Bundle

Este contenido gratuito para los usuarios de Dying Light tiene todo para ampliar la experiencia. Incluye un aspector de armadura, una escopeta, un rifle, un martillo y uno de buggy.