Dota 2 ESL One Stockholm 2022: Beastcoast derrota a Betboom Team y avanza a la siguiente fase

Los equipos sudamericanos siguen haciendo historia en la major ESL One Stockholm 2022 de Dota 2. En horas de la mañana, Beastcoast se enfrentó a la escuadra rusa de BetBoom Team y logró sacar un resultado positivo que le permitirá seguir compitiendo en el torneo de sports.

Beastcoast vs. BetBoom Team era la serie bo3 que inauguró el tercer día de la Lower Bracket de la major ESL One Stockholm 2022, un encuentro de alto calibre por lo que estaba en juego: la permanencia en el torneo de Dota 2.

Recordemos que esta no es la primera vez que ambas escuadras se ven las caras dentro de este torneo, ya que en la fase de grupos también midieron poderes, pero el resultado fue un empate.

Beastcoast vs. Betboom Team

La agresividad de Betboom Team sorprendió, una vez más, a Beastcoast, equipo conformado por ‘K1′, ‘Chris Luck’, ‘Wisper’, ‘Scofield’ y ‘Stinger’, quienes no supieron salir de la presión en varios pasajes del encuentro.

Debido a ello y después de 45 minutos, la escuadra rusa se hizo con el primer triunfo y ponía en serios aprietos a los sudamericanos, ya que necesitaban igualar la serie para poder forzar un tercer encuentro.

Afortunadamente, la derrota no afectó a Beastcoast y sacaron todo lo que tenían en el repertorio. Para el segundo encuentro, los representantes del Dota local utilizaron estos héroes: ‘Wisper’ (Pudge), ‘Chris Luck’ (Storm Spirit), ‘K1′ (Wraith King), ‘Scofield’ (Tiny) y ‘Stinger’ (Pugna), pick que le sirvió para presionar, lograr mejor posición y, por supuesto, superar en varias teamfights al rival. Después de 35 minutos, los sudamericanos empataron la serie.

El último juego era muy importante, pues iba a decidir si Beastcoast o Betboom Team se quedaban en la major ESL One Stockholm 2022 de Dota 2. Este encuentro duró cerca de 50 minutos y fue el más parejo de todos.

Beastcoast supo sacar provecho de los errores del rival, puesto que golpeaba cuando debía hacerlo, pero también se replegaba cuando era necesario. Las teamfights eran muy intensas, pero los sudamericanos se las arreglaban para salir victoriosos, hecho que le valió el triunfo.

El escore final del Beastcoast vs. BetBoom Team terminó 2-1 a favor del equipo peruano-boliviano, quienes volverán a aparecer en el main event del ESL One Stockholm 2022 para enfrentar a Gamin Gladiators. La partida ocurrirá después del OG vs. Fnatic