¿Quiénes son los smurf y por qué los gamers le temen a esta clase de jugadores?

Los gamers van acuñando nuevos términos para expresarse dentro y fuera de los videojuegos, ya sea con otros jugadores o con personas muy cercanas a ellos que no tengan nada que ver con este mundo. Si perteneces a este último grupo, posiblemente hayas escuchado a un amigo o familiar decir smurf, una palabra que podría causar ‘escalofríos’ en más de uno.

Aunque hay expresiones como ‘GG’ (good game – buen juego) o ‘WP’ (well played – bien jugado), ‘HF’ (have fun – diviértete), con las que se busca incentivar el fair play dentro de partidas online de juegos como Dota 2, League of Legends, CS:GO, Valorant, World of Warcraft; también hay algunos adjetivos que son exclusivos para ciertos jugadores. Uno de ellos es smurf.

¿Qué significa smurf?

Si acudimos a un diccionario de inglés, encontramos que la traducción de esta palabra al español es pitufo o pitufa; sin embargo, dentro del mundo de los videojuegos, su connotación cambia rotundamente, porque se refiere a los jugadores que tienen una segunda cuenta.

Eso sí, no se trata de cualquier gamer, sino que es un ‘título’ que reciben aquellos jugadores expertos dentro de un juego que gracias a esta segunda cuenta pueden ingresar a partidas repletas de novatos.

Pueden ser varios los motivos por los cuales se elige utilizar una segunda cuenta y jugar con novatos:

Para disfrutar con amigos que no tienen el mismo ranking que tú

Probar nuevos escenarios que llegan al videojuego

Hacer cálculos con nuevas builds o estadísticas de algún personaje

Ayudar a subir de nivel a un amigo

Aprender a jugar ciertas clases

Hasta aquí todo suena bien, pero hay otros smurf que hacen esto para mostrar cierta superioridad frente a un grupo de jugadores que recién empieza dentro de algunos videojuegos, como League of Legends, por ejemplo, o incluso para alcanzar un determinado nivel y luego vender la cuenta, lo cual es ilegal en muchos títulos.

Son precisamente los que realizan esto último quienes son los más criticados dentro de la comunidad, ya que no permiten que otros usuarios se diviertan dentro del juego, al punto de llegar a perder interés por este.