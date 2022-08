Códigos de Genshin Impact de agosto 2022: ¿cómo canjearlos para obtener protogemas gratis?

HoYoverse estaría preparando todo para el lanzamiento del próximo parche de Genshin Impact. Debido a ello, el estudio chino ha lanzado una serie de códigos promocionales de agosto 2022 para que los fans de su videojuego puedan recibir protogemas gratis y otras recompensas. Si disfrutas del título en PlayStation, iOS, Android o PC, te contamos cómo hacerlo.

A solo semanas de que llegue el próximo parche de actualización de Genshin Impact, HoYoverse ha lanzado una lista de códigos promocionales que estarán activos durante todo el mes de agosto; sin embargo, solo se podrán canjear por única vez.

Si eres nuevo dentro de este videojuego RPG de mundo abierto, te enseñamos cómo canjearlos para conseguir protogemas, ingenios de héroes, experiencia de aventureros y más.

Códigos de Genshin Impact de agosto 2022

XTNDKTEBWA59 – 60 protogemas y 5 de experiencia de aventurero

GENSHINHIFGT – 50 protogemas y 3 de ingenio de héroe

SBNBUK67M37Z – 30 protogemas y 5 de experiencia de aventurero

¿Cómo canjear los códigos de Genshin Impact?

Para poder canjear los códigos de Genshin Impact correspondientes al mes de agosto, es necesario que hayas llegado al rango de aventura 10. Si todavía no logras alcanzar dicho nivel, tendrás que seguir ganando experiencia dentro del videojuego. En caso de que ya lo hayas superado, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial de Genshin Impact

Inicia sesión en tu cuenta de HoYoverse

Escribe, uno por uno, los códigos disponibles en el tercer recuadro en blanco de la página

disponibles en el tercer recuadro en blanco de la página Haz clic en el botón canjear

Abre Genshin Impact en tu dispositivo favorito y dirígete al menú de Paimon

en tu dispositivo favorito y dirígete al menú de Paimon Visualizarás un mensaje de HoYoverse con tus nuevas recompensas dentro de la sección correo.

¿Cómo reclamo las 120 protogemas gratis de Genshin Impact?

Afortunadamente, no debes hacer nada más que ingresar a tu cuenta de Genshin Impact. Así como lo lees, bastará con conectarse al juego y abrir el correo dentro del mismo para conseguirlos. Eso sí, recuerda que estos mensajes estarán disponibles por un lapso de 30 días, por lo que te recomendamos hacerlo lo más pronto posible.

Sin embargo, esta no es la única novedad dentro del popular videojuego free to play. En redes sociales se hizo viral el sistema de personalización de Tower of Fantasy, el cual ha sorprendido a los fans debido a que podemos recrear personajes de Genshin Impact.