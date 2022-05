Genshin Impact: todos los códigos de mayo 2022 que puedes canjear por protogemas gratis

HoYoverse confirmó hace poco que el lanzamiento de la versión 2.7 de Genshin Impact se retrasa de manera indefinida. Sin embargo, ello no ha impedido que el estudio chino publique los códigos de mayo 2022 que permitirá a los usuarios acceder a protogemas gratis y otras recompensas.

Como bien sabes, el estudio chino antes conocido como miHoYo, decidió que los códigos de canje de Genshin Impact no serían diarios, sino mensuales. No obstante, estos seguirán siendo compatibles con la versión del juego para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS, Android y PC.

Si disfrutas de este juego RPG free to play con sistema gacha, debes saber que por el mes de mayo se han publicado solo dos claves secretas. Pero quédate tranquilo que las recompensas son bastante increíbles, ya que, además de protogemas gratis, obtendrás puntos de experiencia e ingenios del héroe.

Códigos de Genshin Impact de mayo 2022

MS7C3SV8DMZH - 60 protogemas y 5 puntos de experiencia

GENSHINGIFT - 50 protogemas y 3 ingenios del héroe

SBNUK67M37Z - 30 protogemas y 5 objetos de experiencia de aventurero

¿Cómo canjear los códigos diarios de Genshin Impact?

Para poder canjear los códigos de Genshin Impact correspondientes al mes de mayo, es necesario que hayas llegado al rango de aventura 10. Si todavía no logras alcanzar dicho nivel, tendrás que seguir ganando experiencia dentro del videojuego. En caso de que ya lo hayas superado, sigue estos pasos: