Día del Gamer: cinco habilidades que pueden desarrollar los amantes de los videojuegos

En el Día del Gamer, descubre cómo los videojuegos pueden permitir el desarrollo de competencias clave para el futuro.

Con una comunidad gamer en crecimiento, es necesario contar con tecnología de alto rendimiento. | Foto: ASUS
En Perú, el gaming ha dejado de ser un pasatiempo para tomar relevancia en la vida cotidiana de muchas personas. Actualmente, más de 11 millones de peruanos se identifican como gamers, formando parte de una comunidad que crece a pasos agigantados. No obstante, a nivel global, existen cerca de 3.32 mil millones de jugadores activos, según el portal Exploding Topics, una cifra que revela no solo su alcance masivo, sino también su capacidad para conectar a millones de personas.

Lejos de ser una actividad netamente de ocio, estudios demuestran que jugar de manera moderada (hasta 3 horas al día) puede impulsar habilidades cognitivas, sociales y emocionales que tienen impacto real en la vida diaria y en el trabajo. Una reciente investigación llevada a cabo por especialistas de la Universidad de Osaka, determinó que los videojuegos están causalmente relacionados con una mejora en la salud mental.

El impacto de esta actividad no solo repercute en los jóvenes, ya que un estudio elaborado por Alzheimer’s Research & Therapy (2024) arroja que alrededor del 29% de las personas que juegan videojuegos tienen más de 50 años y que realizar esta actividad regularmente reduce el riesgo de demencia y mejora sus funciones cognitivas.

“El Día del Gamer es más que una fecha en el calendario, es una oportunidad para reconocer que cada partida es también un entrenamiento para la vida. En el gaming se cultivan habilidades como la estrategia, la colaboración y la resiliencia, que son partes de nuestro día a día. Además, saber adaptarse rápidamente y trabajar en equipo puede ser esencial para proyectos personales y profesionales”, señaló Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS Perú.

En el marco del Día del Gamer, conoce 5 habilidades clave que cualquier jugador puede potenciar mientras disfruta de sus videojuegos favoritos:

  • Resolución de problemas y pensamiento crítico.- Cada misión, partida o nivel plantea retos que exigen analizar situaciones, crear estrategias y decidir rápido. Juegos como StarCraft o League of Legends ponen a prueba las capacidades de los jugadores.
  • Creatividad.- De juegos como Minecraft a The Legend of Zelda, se estimula la imaginación y enseñan a encontrar soluciones innovadoras ante cualquier desafío.
  • Atención y memoria.- La necesidad de procesar información en segundos fortalece la memoria, la concentración y la capacidad de reacción, habilidades valiosas en cualquier ámbito.
  • Comunicación, colaboración y liderazgo.- En un entorno multijugador, en juegos como Pokémon Unite, coordinar estrategias, escuchar al equipo y liderar bajo presión se vuelve tan o más importante que el mismo hecho de ganar la partida.
  • Resiliencia y manejo emocional.- Aprender de las derrotas, mantener la calma y seguir intentándolo es una lección que trasciende la pantalla y prepara para retos reales.

Con una comunidad gamer en crecimiento, es necesario contar con tecnología de alto rendimiento que potencie las habilidades y brinde experiencias de juego inmersivas, inspirando a millones a seguir aprendiendo mientras juegan.

