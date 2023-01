Fortnite volverá a iOS: Epic Games envía prometedor mensaje a usuarios de iPhone y iPad

Si eres fanático de Fortnite, debes saber que el battle royale no está disponible en los iPhone y iPad de forma nativa debido al conflicto que hay entre Epic Games (creadores del battle royale) y Apple. Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto, ya que el CEO de la desarrolladora de videojuegos acaba de enviar un mensaje esperanzador a los usuarios de dispositivos iOS. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Twitter, Tim Sweeney, fundador y CEO de Epic Games, envió un claro mensaje a los usuarios de Apple: “El próximo año en iOS”. A dicha publicación, que fue compartida el pasado 31 de diciembre, posteriormente se le añadió una imagen que muestra una captura del nuevo evento de Fortnite que se está realizando por Año Nuevo.

Mensaje del CEO de Epic Games. Foto: Twitter

La publicación realizada por el director ejecutivo de Epic Games emocionó a miles de fanáticos de Fortnite que no pueden disfrutar del battle royale en sus celulares Apple, ya que no se encuentra disponible en App Store. Recordemos que, a diferencia de los Android, en los teléfonos y tablets de la manzana no puedes instalar aplicaciones de lugares externos.

Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto. Hace algunas semanas, Bloomberg reveló que, debido a la Ley de Mercados Digitales, que fue aprobada por la Unión Europea, Apple tendrá que permitir las tiendas de terceros en sus dispositivos iOS. El despliegue de esta normativa comenzaría en 2023, aunque los de Cupertino tendrían hasta 2024 para adecuarse.

Por el momento, no más detalles sobre la llegada de Fortnite a los dispositivos iOS de forma nativa. Vale resaltar que, para jugar el battle royale en un iPhone o iPad, los usuarios de la manzana tienen que utilizar servicios de juego en la nube, como Xbox Cloud Gaming; sin embargo, requieren de una excelente conexión a internet.