UNMSM campeona en torneo interuniversitario de Mobile Legends: Bang Bang tras ganar a la UTP

Los desarrolladores de Mobile Legends: Bang Bang, un popular videojuego de estrategia para dispositivos Android e iOS, organizaron un torneo interuniversitario en Perú que tuvo como ganador al equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que se hizo acreedor de un jugoso premio de 5.000 dólares estadounidenses.

Si nunca has escuchado de Mobile Legends: Bang Bang, debes saber que se trata de un juego multijugador online (MOBA) desarrollado por Moonton, una filial de ByteDance (creadores de TikTok). A diferencia de Dota 2 y League of Legends, este título no requiere de una computadora, sino de un teléfono inteligente.

Según los desarrolladores, en la primera fase del torneo participaron 130 equipos de las principales universidades del país. Luego de varias jornadas de enfrentamientos, solo quedaron cuatro escuadras. Además de la UNMSM, que campeonó, también participaron la UTP (segundo lugar), USIL (tercer lugar) y la UCV (cuarto lugar).

El equipo campeón estaba compuesto por Paul Huaroc, Pedro Murillo, Erick Valenzuela, Arnold Camacho y Andrés Reyes, quienes no solo ganaron un premio monetario, sino que también obtuvieron una beca en una conocida academia. El segundo lugar, por su parte, se llevó US$2.500, mientras que el tercero y el cuarto lugar obtuvieron US$1.250 cada uno.

“No solo nos hemos divertido en cada partida, sino que también hemos ganado experiencia a nivel competitivo y conseguido un gran aporte económico para poder continuar estudiando”, expresó Paul Huaroc, capitán del equipo que representó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.