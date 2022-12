God of War: Ragnarök podría ganar como el mejor juego LGTBIQ+ en los Gayming Awards 2023

Los organizadores de los Gayming Awards 2023, un evento que premia a los videojuegos que han brindado notoriedad a la comunidad LGTBIQ+, acaban de publicar una lista de los nominados, entre los que se encuentra God of War: Ragnarök, la última entrega protagonizada por Kratos.

Como se recuerda, el videojuego de Santa Monica Studio era el favorito para ganar el GOTY (juego del año) en The Game Awards 2022. Incluso, obtuvo el triunfo en otras cinco categorías menores, como mejor juego de acción aventura, mejor banda sonora y música, mejor narrativa, etc.

Lamentablemente, los fans de Kratos tuvieron que ver cómo Elden Ring se alzaba con el título de juego del año. Pese a no obtener este galardón, los desarrolladores de God of War: Ragnarök podrían obtener un reconocimiento similar, esta vez de parte de Logitech G y Streamlabs.

En abril del 2023, estas compañías realizarán los Gayming Awards 2023 en Broadway, Estados Unidos. En dicho evento, que se realiza desde hace varios años, los organizadores condecoran a los juegos que hayan incluido una historia o personajes que pertenezcan a la comunidad LGTBIQ+.

Quizás no lo sepas, pero una de las misiones secundarias de God of War: Ragnarök nos cuenta la historia entre Jari y Somr. Estos personajes están inspirados en una pareja real de Santa Monica Studios (Sam Handrick y Jake Snipes), quienes se conocieron en dicha empresa en 2019.

Además de God of War: Ragnarök, otros videojuegos nominados para el mejor juego LGTBIQ+ en los Gayming Awards 2023 son Arcade Spirits: The New Challengers (Pqube y Fiction Factory Games), Cult of the Lamb (Devolver Digital y Massive Monster) y Elden Ring (FromSoftware y Bandai Namco).