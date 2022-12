The Game Awards 2022: ¿cómo, cuándo y a qué hora ver desde México, Estados Unidos y España?

¡El mundo de los videojuegos se prepara para celebrar uno de los eventos más importantes del año! The Game Awards 2022 es la ceremonia de premios de Geoff Keighley, en la que se reconoce a los mejores juegos del año y se entrega el famoso GOTY. Además, esta premiación es bastante esperada por los gamers por los anuncios y sorpresas de productores y diseñadores de juegos. ¿Qué fecha debes separar para esta edición y cómo votar? Aquí te lo contamos.

En The Game Awards 2022 se reconoce a los mejores juegos del curso. Foto: The Game Awards 2022

The Game Awards 2022: ¿qué fecha y dónde ver EN VIVO?

The Game Awards 2022 se llevará a cabo el 9 de diciembre, aunque el horario puede variar de acuerdo al país. Además, el evento podrá verse por plataformas populares como YouTube y Twitch a través de los respectivos canales oficiales del evento.

¿Cómo votar para los The Game Awards 2022?

The Game Awards 2022 permite a los fans votar por su juego favorito en todas las categorías, incluyendo juego del año (mejor conocida como game of the year o GOTY). Esta votación representa el 10% de la decisión, ya que el 90% está en manos del jurado. ¿No sabes cómo votar? Sigue este paso a paso.

Entra a The Game Awards desde cualquier navegador

Inicia sesión con tu cuenta de Twitter, Twitch, Facebook o Google

Elige tu favorito en GOTY con el botón ‘vote’ y selecciona ‘next category’

Realiza el mismo procedimiento en las 31 categorías

Al terminar la votación, recibirás un emblema especial que podrás descargar o compartir en redes.

Ten en cuenta que las votaciones para los fans finalizarán el miércoles 7 de diciembre a las 8.00 p. m. (hora de la Ciudad de México).

Estos son los nominados para el premio juego del año, mejor conocido como game of the year o GOTY. Foto: The Game Awards 2022

A qué hora ver los The Game Awards 2022 desde España

En España, The Game Awards 2022 se realizará en la madrugada del 9 de diciembre.

España (Península y Baleares): a las 1.30 a. m.

España (Islas Canarias): a las 12.30 a. m.

The Game Awards 2022: ¿a qué hora ver desde México?

En México, la ceremonia iniciará el 8 de diciembre a las 6.30 p. m.

¿A qué hora ver los The Game Awards 2022 desde Estados Unidos?

Los fans estadounidenses podrán disfrutar del evento el 8 de diciembre. A continuación, los horarios específicos.

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 7.30 p. m.

Estados Unidos (PT): a las 4.30 p. m.