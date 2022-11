¿Tienes una Nintendo Switch? Podrás descargar 13 juegos totalmente gratis en diciembre

La Nintendo Switch es una de las consolas más populares del mundo. Según cifras oficiales, desde su lanzamiento, la gran N ha vendido más de 114,33 millones de unidades. Aunque está lejos de pasar los números de la legendaria PlayStation 2, si podría llegar a superar a la PlayStation 4.

Una de las ventajas de tener una Nintendo Switch es que cuenta con varios videojuegos exclusivos, es decir, que no vas a poder jugarlos en PC u otras consolas, al menos de forma legal. Nos referimos a sagas como Pokémon, Legend of Zelda, Mario Bros, Kirby, Super Smash Bros, etc.

PUEDES VER: Free Fire lanza su agenda semanal del 30 de noviembre al 6 de diciembre con Pase Élite

Aparte de sus títulos exclusivos, la Nintendo Switch tiene disponible otras entregas lanzadas por compañías ‘indies’. Una de ellas es Gravity Games, una desarrolladora que acaba de hacer un anuncio que emocionó a miles de fans que tienen la videoconsola híbrida de Nintendo.

Según detalla Level Up, esta empresa de videojuegos se vistió de ‘Papá Noel’, ya que por Navidad va a regalar 13 títulos para los usuarios de Nintendo Switch. Actualmente, uno de ellos (Pirate: All Aboard!) ya está disponible, así que puedes correr a descargarlo en tu consola.

De acuerdo con la publicación, los otros 12 juegos de Gravity Games se van a liberar de forma paulatina, desde el 5 hasta el 16 de diciembre de 2022. Además de Pirate: All Aboard!, se ha confirmado Exorder, Graviter y Creepy Tale; los otros son un misterio.

Para recibir los juegos y descargarlos de forma gratuita en tu Nintendo Switch, vas a tener que registrarte en la página oficial de esta desarrolladora ‘indie’. Ten en cuenta que debes bajarlo en la fecha establecida porque si te olvidas, ya no podrás hacerlo libremente.