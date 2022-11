Street Fighter llega a Fall Guys: ¿cómo conseguir las skins de Ryu, Cammy y Akuma?

Miles de fanáticos de Fall Guys quedaron boquiabiertos luego de enterarse que Epic Games realizó una colaboración con Capcom que les permitirá obtener los gestos y skins de tres peleadores de Street Fighter: nos referimos a Ryu, Cammy y Akuma.

Según detalla Level Up, las skins de Street Fighter serán sumamente raras, ya que solo van a estar disponibles (en la tienda de Fall Guys) hasta el próximo 30 de noviembre. Una vez que pase esa fecha, los atuendos de estos personajes dejarán de aparecer.

¿Cómo conseguir las skins de Street Fighter en Fall Guys?

A diferencia de otras skins, que se desbloquean completando misiones, para conseguir los trajes de Ryu, Cammy y Akuma vas a tener que utilizar una buena cantidad de alubiones, como se llama a la moneda premium de Fall Guys que se obtiene invirtiendo dinero real.

Atuendo de Ryu: 800 alubiones

Atuendo Cammy: 800 alubiones

Atuendo Akuma: 800 alubiones

Gesto Hadouken!: 400 alubiones

Aunque puedes comprar los gestos y las skins de Street Fighter de forma separada, Epic Games brinda la posibilidad de que los jugadores las adquieran (a menor precio) a través de dos paquetes

Paquete de Cammy y Akuma a 1200 alubiones: incluye skins, placas y frase ↓↘→ PUNCH

Paquete de Ryu a 1000 alubiones: incluye skin, gesto Hadouken!, placa y frase ↓↘→ PUNCH

¿Dónde jugar Fall Guys?

Actualmente, Fall Guys está disponible en PC (vía Steam), así como en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch. Por el momento, no hay ninguna versión oficial para Android o iOS, así que no bajes estas apps falsas.