Todo tiene su final: después de 3 años juntos, Beastcoast anuncia cambios en su equipo de Dota 2

Beastcoast es una organización estadounidense que, en el rubro del Dota 2, representa a Perú en la región de Sudamérica. Desde hace dos años apostó por los jugadores peruanos y, gracias al talento y la buena sinergia que los caracterizó, lograron clasificarse a dos The International y varias Majors. Sin embargo, los cinco profesionales de esports, que empezaron su camino en el 2019 bajo el tag de ‘Anvorguesa’, ahora se separan de forma oficial.

Al finalizarse el torneo mundial de Dota 2, desarrollado en Singapur, la comunidad gamer especuló sobre la posible separación de Beastcoast. Durante varios días no se supo nada al respecto hasta que Steven ‘Stinger’ Vargas compartió una foto en la que deslizaba que algunos de los miembros pertenecientes a la ‘escuadra de la ola’ y de Thunder Awaken se unirían para conformar un nuevo roster.

Publicación de Steven Vargas. Foto: captura de Twitter/@stingerdota

No obstante, para muchos fue una afirmación inesperada, ya que ambos cuadros habían llegado muy lejos en el The International, por lo que no entendían qué los motivó a realizar dichos cambios. Así, incluso se mencionó que se irían de Beastcoast y armarían su propia organización. Sin embargo, no fue hasta hoy que se despejaron las dudas porque ahora se sabe que dos de los jugadores salen del conjunto y dos de Thunder los reemplazarán en miras a la siguiente temporada del Dota Pro Circuit.

¿Quiénes integraban Beastcoast?

Héctor ‘ K1 ′ Antonio Rodríguez Asto.

′ Antonio Rodríguez Asto. Jean Pierre ‘ Chris Luck ’ Gonzales Salazar (fuera).

’ Gonzales Salazar Adrián ‘ Wisper ’ Céspedes Dobles (Bolivia) (fuera).

’ Céspedes Dobles (Bolivia) Elvis Joel ‘ Scofield ’ De la Cruz Peña.

’ De la Cruz Peña. Steven ‘Stinger’ Vargas Mamani.

¿Quiénes lo hacen ahora?

Héctor ‘ K1 ′ Antonio Rodríguez Asto.

′ Antonio Rodríguez Asto. Gonzalo ‘ DarkMago ’ Herrera.

’ Herrera. Rafael ‘ Sacred ’ Yonatan.

’ Yonatan. Elvis Joel ‘ Scofield ’ De la Cruz Peña.

’ De la Cruz Peña. Steven ‘Stinger’ Vargas Mamani.

El equipo integra a los 2 exjugadores de Thunder Awaken. Foto: Beastcoast

Finalmente, queda claro que no solo Beastcoast presenta cambios en su organización, ya que Thunder está perdiendo a su midlaner y offlaner. Queda esperar hasta que la ‘escuadra del trueno’ anuncie a su nuevo equipo y, por el momento, se desconoce cuál será el paradero de ‘Wisper’ y ‘Chris Luck’.