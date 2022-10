Age of Empires llegará con su versión Mobile a todos los teléfonos Android y a iPhone

Desde hace unos meses se conoce que Microsoft tiene la intención de masificar los usuarios que juegan Age of Empires. En ese sentido, acaban de oficializar, a través de un tráiler, que se encuentran trabajando en una versión mobile para teléfonos Android y iPhone. En esta nota te contamos todos los detalles que se revelaron al respecto.

En el más reciente stream por el aniversario de Age of Empires, desde Xbox Game Studios compartieron un breve adelanto de Age of Empires Mobile. El título describe que será un juego compatible con iPhone y teléfonos Android sobre la icónica saga de estrategia en tiempo real orientada a un público más extenso.

“Compartimos un teaser tráiler de una forma totalmente nueva de jugar a Age of Empires, que llega a móviles. Este juego de diseño único e impactante te permitirá construir tu imperio sobre la marcha. Si el teaser te entusiasmó, habrá más cosas que compartir en un futuro no muy lejano. Permanece atento”, explicó la directora de voz de consumidores de World’s Edge, Emma Birdle.

Hasta la fecha se conoce que Xbox Game Studios ha decidido no revelar más detalles sobre las características y fechas de lanzamiento para Age of Empires Mobile. Por ello, no queda de otra que esperara a que la multimillonaria empresa de videojuegos se anime a compartir más datos relacionados de su nuevo capítulo del título que se popularizó en PC y consolas.

Miles desinstalan Fortnite luego de que Epic Games agregara el ‘baile de Kunno’

Gracias a su jugabilidad, gráficos y colaboraciones, Fortnite se ha convertido en uno de los videojuegos más famosos en la actualidad. Tan grande es la popularidad del battle royale desarrollado por Epic Games que ha superado a otras entregas similares como Free Fire, Call of Duty, PUBG, etc.

Cada cierto tiempo, los creadores de Fortnite añaden nuevas skins y otros objetos que suelen ser bien recibidos por los fans. Sin embargo, hace poco añadió un baile que causó polémica en la comunidad, al punto de que muchos han desinstalado el juego de disparos.

El pasado 14 de octubre de 2022, Epic Games incluyó en su tienda un gesto llamado “Siente el Flow” que permite que nuestro personaje baile la canción “Toco Toco To” del cantante dominicano Wascar Nicolas Feliz Moya, más conocido como Dixson Waz.