¿Por qué los ‘doteros’ dicen que League of Legends es la copia de Dota?

En la comunidad gamer, una de las creencias más extendidas asegura que League of Legends (LoL) es una copia del clásico Defense of the Ancients (DotA). Desde hace más de una década, es un planteamiento que se ha replicado por miles de personas, en especial en quienes se identifican como ‘doteros’, pero es una afirmación un tanto errónea. Aunque dichos videojuegos presentan características muy similares, también comparten a los creadores del Dota original, que se independizaron de Warcraft III para dar a luz su propio título.

La polémica historia que involucra a Riot Games, Blizzard y Valve tiene paralelismos evidentes, pero las claves de sus éxitos residen en la declaración de dependencia de un mod con el que se decidió ver hasta donde podía llegar si se aventuraba a trabajar como un servicio independiente: el origen de Dota y LoL como los conocemos.

En el año 2009, tras el lanzamiento de League of Legends, un empleado de Riot Games publicó un comunicado en el portal que ahora se conoce como Game Developer, en el cual señalaba que Defense of the Ancients iba a verse eternamente limitado mientras estuviese ligado a Warcraft III.

En ese sentido, aunque el juego de Blizzard hizo posible la creación de los MOBA, también condicionaba el crecimiento de los mismos. Por esa razón, la empresa fundada por Marc Merrill contrató a Steve Feak y otros desarrolladores para trabajar en el proyecto que explotó en popularidad y actualmente rivaliza con la secuela original Dota 2.

El desarrollador conocido como Pendragon explicaba que Dota (la primera versión) estaba conformado por un grupo reducido debido a la escasez de recursos, por lo que era difícil solucionar bugs o agregar cambios rápidamente. Además, precisó que la memoria a la que tenían acceso era diminuta y eso condicionaba todo lo que podían hacer. Por ejemplo, los elementos que integraban los mapas no podían exceder los 4 MB.

Asimismo, jugar a Defense of the Ancients no era tan fácil e intuitivo para nuevos usuarios porque para acceder debían contar con una versión de Warcraft III con la expansión The Frozen Throne. Después, era necesario bajar la última del mapa desde la web de los creadores. Tras todo ello recién se te permitía unirte a una partida.

Apariencia de Defense of the Ancients. Foto: captura de Dota

Eran demasiados los puntos débiles de Dota: las partidas superaban con facilidad la hora de juego o más, no había elementos de progresión, tampoco existían registros estadísticos de tu cuenta, entre otros. En ese sentido, los desarrolladores eran conscientes de que tenían un gran producto cuyo crecimiento era frenado por no contar con una plataforma propia o un ambiente verdaderamente profesionalizado.

De ese modo, las claves del éxito de League of Legends se resumían en el aprendizaje de lo que estaba mal en Defense of the Ancients. Además, no dudaron en incluir las mecánicas que funcionaban bien y en conservar el aspecto esencial que permitía su masificación: el multijugador.

Para diferenciarse, League of Legends diseñó su propio universo, estableció su duración de partidas, incluyó sistemas de progresión con el desbloqueo de personajes o los modos clasificatorios, y así pudo desligarse de Warcraft III. Además, a diferencia de Dota 1, en el que uno debía actualizar de forma manual los parches, el programa de Riot Games incorporó un cliente que ofrecía actualizaciones automáticas.

Así lucía LoL en su beta de 2009. Foto: captura de League of Legends

¿Por qué los aficionados de Dota insisten que LoL es una copia?

Básicamente, el argumento se refuerza en el hecho de que League of Legends sacó provecho de las funcionalidades que le sirvieron a Dota y descartó las que no. Además, principalmente destacó que la estructura del mapa es muy similar: tres líneas de ataque y una jungla donde surgen oleadas de npcs neutrales y de ambos bandos. Asimismo, el objetivo es el mismo: destruir la base enemiga para ganar la partida junto a tu equipo.

Finalmente, aunque en LoL presentan a sus personajes como “campeones” y en Dota son “héroes”, siguen la misma lógica de ser individuos que escalan en niveles y poderes, por lo que pueden ser equipados con distintos objetos que se adaptan al contexto de una partida para utilizar las debilidades de los adversarios.