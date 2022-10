Nickelodeon lanza videojuego de carreras que fue desarrollado por estudio peruano

Los videojuegos de carreras son muy populares entre los amantes de los videojuegos. Títulos como Mario Kart, Crash Team Racing, entre otras entregas similares, han tenido excelentes críticas. Por ese motivo, no sorprende que Nickelodeon también haya decidido sacar su propio ‘racer’, que ha sido desarrollado por peruanos.

Según detalla Masgamers, el estudio peruano Bamtang ha sido el encargado de realizar Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, un juego de carreras que permitirá seleccionar a los personajes de “Bob Esponja”, Las “Tortugas Ninja”, “Los Rugrats”, “Hey Arnold!”, entre otras franquicias que pertenecen a esta famosa compañía.

El tráiler del videojuego, que ya tiene más de 30.000 vistas en YouTube, nos muestra las diferentes pistas en las que podrás recorrer, así como los modos de juego que habrá. Por ejemplo, habrá un multijugador local para cuatro jugadores y uno online que permitirá divertirte con hasta 12 gamers de otras partes del mundo.

De acuerdo a la publicación, las primeras entregas de Nickelodeon Kart Racers no fueron favorables para la compañía estadounidense. Por ese motivo, decidieron que este tercer título incluya las voces originales para sus más de 40 personajes. El siguiente video muestra a algunos que podrás elegir al adquirir el juego.

¿En qué plataformas estará disponible Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway?

Bamtang, compañía fundada en Lima en 2002, es famosa por haber hecho otros títulos como Spiderman Mysterio Rush, Captain Marvel Galactic Flight, Ant-man and The Wasp: Attack of the robots, entre otros títulos. Su último juego estará disponible (desde el 14 de octubre) en PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.