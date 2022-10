Dota 2: ¿qué pasó con Freddy ‘Smash’ Sina y por qué quedó vetado de cualquier torneo oficial?

Bryan Freddy ‘Smash’ Sina fue conocido por ser un jugador profesional de Dota 2 de Perú. Sin embargo, a pesar del talento con el que cuenta para desempeñarse en el MOBA, actualmente le resulta imposible el poder participar en cualquier competencia oficial del videojuego por decisión irrevocable de Valve tras el escándalo en el cual se vio involucrado en el año 2016.

Por mucho tiempo, ‘Smash’ fue uno de los pro players más prometedores de la escena competitiva internacional, pero su realidad tomó un rumbo muy diferente: él y otros de los integrantes de Elite Wolves se involucraron en un caso de arreglo de partidas. Desde entonces, fue baneado de todos los eventos organizados por Valve.

Al respecto, ‘Smash’ se disculpó con la comunidad de Dota 2 y Valve por la ilegalidad que cometió con sus compañeros de equipo de ese entonces. En una publicación hecha por el propio Bryan en Reddit, detalla que pasó por muchas dificultades en su carrera, las cuales estaban marcadas por una escasez económica y de logística.

“Al principio, jugar en Perú no era fácil en absoluto. En 2013, no había organizaciones que apoyaran a los jugadores que querían ser profesionales, solo centros LAN y pequeños equipos formados por amigos. Nadie quería invertir en los esports en Perú, y muchos jugadores tenían que vivir de sus propios ahorros”, señala el jugador.

Tal y como relata Sina, tuvo que pasar sus días junto a sus colegas en condiciones de pobreza y explotación por parte de las organizaciones de esports.

“Muchos equipos en aquel entonces vivían en condiciones deplorables, incluso hubo días en que no teníamos comida ni lugar para dormir. Fui muy ingenuo porque solo podía pensar en una cosa y eso era jugar Dota 2. No sabía cómo funcionaba una organización de videojuegos y por esa razón me estafaron muchas veces”, precisó Smash.

Después de abandonar el equipo Not Today, donde Freddy señala que el propietario los estafó, junto con sus compañeros procuraron encontrar un equipo que les ofrezca una mejor estabilidad económica. De ese modo, se unieron a Elite Wolves, grupo en el que ganaban 90 dólares mensuales.

Así, por no reflexionar las cosas de forma correcta, fue en ese equipo en el cual arreglaron una partida contra Infamous, en una serie correspondiente a los play-offs de la ProDota Cup Americas #3. El jugador comentó que por las condiciones en las que vivían se vieron forzados a cometer dicho acto ilícito.

“Tristemente, con esa cantidad de dinero no pudimos cubrir las necesidades básicas. Casi todos los días comíamos cereal frío o lo que pudiéramos reunir. La mayoría pensó que ganábamos toneladas de dinero, pero ahora están empezando a darse cuenta de que esto simplemente no es cierto y que no vivimos la vida lujosa que todos decían que teníamos”, enfatizó Sina.

Al respecto, Valve siempre se mantuvo firme sobre las sanciones impuestas a los jugadores profesionales. En el caso de Elite Wolves, mejor conocidos como los ‘Lobitos’, los involucrados fueron baneados (o vetados) de cualquier evento que realice la empresa. Y aunque los peruanos hicieron los esfuerzos por hacerle saber al gigante de los videojuegos la situación extrema en la que vivían con la intención de que les levanten el castigo, nunca obtuvieron una respuesta satisfactoria.

¿Por qué el caso es conocido como ‘322′?

Para entender el contexto, habría que remontarse al año 2013, en donde el jugador Alexey ‘Solo’ Berezin fue encontrado culpable de arreglar una partida en un torneo organizado por StarLadder. Se le acusó de apostar contra su equipo y dejarse ganar para cobrar. El nombre con el cual denominaron esta acción se otorgó por la cantidad de dinero que obtuvo: 322 dólares.

En ese sentido, como el antecedente más popular de amaño de partidas, el caso peruano también fue referenciado rápidamente como ‘322′ por la comunidad local e internacional, ya que el equipo cambió su desempeño con el objetivo de cobrar un premio monetario de una apuesta.

Finalmente, desde su retiro de la escena competitiva, Smash ahora realiza transmisiones en Facebook Gaming y enseña a sus seguidores a jugar Dota 2 de forma correcta, por lo que se ganó el apodo de ‘Prosor’ (profesor).