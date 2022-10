¿Por qué un mouse con cable es mejor para jugar que uno inalámbrico?

Si eres fanático de Fortnite, Counter Strike, Call of Duty, Valorant, entre otros videojuegos de disparos, debes saber que el mouse es una pieza clave a la hora de armar tu PC gamer, ya que una mala elección podría hacer que pierdas todas tus partidas online.

En la actualidad, existen muchos ‘ratones gamer’ que se caracterizan por estar repletos de luces de colores. Algunos suelen ser inalámbricos, es decir, se conectan vía Bluetooth con tu computadora, mientras que otros sí vienen con su cable tradicional.

La mayoría prefiere los mouses inalámbricos en lugar de los tradicionales, puesto que suelen ser más cómodos. Aunque se ha demostrado que son bastante útiles para trabajos de oficina (diseño, edición de videos, etc.), no son tan buenos para el gaming. ¿Por qué?

Según detalla Hardzone, un portal especializado en tecnología, si eliges un ratón inalámbrico para jugar algún videojuego competitivo, estás en una clara desventaja porque este tipo de periféricos tienen una mayor latencia que los que vienen con cable.

Vale resaltar que eso no significa que no puedes utilizarlo con algunos videojuegos; sin embargo, para los profesionales que se dedican a los esports o para quienes disfrutan de shooters online, no son tan recomendables.

Otra de las desventajas de emplear ratones sin cable para juegos en línea es que tienen que estar con la batería totalmente cargada para ofrecer un máximo rendimiento, lo que podría ser un problema si estás compitiendo contra jugadores de otras partes del mundo.

En caso de que estés pensando en incursionar en los esports, por ningún motivo adquieras un mouse inalámbrico o uno de oficina, lo mejor es invertir en un buen ratón gamer que tenga cable. Asimismo, asegúrate de que se detalle una baja latencia en sus especificaciones.