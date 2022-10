Streamer instala un juego pirata sin sospechar que un virus haría colapsar su PC en vivo

Toma nota. Instalar un videojuego pirata en tu PC o laptop es sumamente riesgoso, ya que la persona que compartió dicho software podría haber escondido un virus para robar tus fotos o videos, secuestrar tu computadora y pedir rescate (ransomware), robar las contraseñas de tus redes sociales o aplicaciones financieras, etc.

Aunque la mayoría de streamers de videojuegos, sobre todo los famosos, suele evitar los ‘juegos piratas’, algunos no tienen problemas en usarlos, incluso se animan a instalarlos en plena transmisión en vivo. Uno de ellos fue IShowSpeed, quien pasó un vergonzoso momento debido a un virus de computadora.

Según detalla Tarreo, este creador de contenido decidió descargar ilegalmente un videojuego de terror para mostrarlo a sus seguidores durante su streaming. Para su mala suerte, el instalador del programa en realidad era un troyano que hizo colapsar su computadora en vivo y en directo.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 1,8 millones de vistas en YouTube, antes de infectar su PC le apareció una advertencia que decía que iba a instalar un virus llamado Monoxide.exe que tenía la capacidad de eliminar todos los datos de su sistema operativo.

Al principio, el streamer IShowSpeed pensó que se trataba de una broma; sin embargo, cuando notó que el virus empezó a tomar el control de su computadora, perdió el control y comenzó a gritar, mientras recibía comentarios de burla por parte de sus seguidores.

“Oh, no, no, no, no. ¿Qué hice, hermano?”, “¡Tengo que llamar a la Policía, hombre! ,¡tengo que llamar a la Policía!”, “¡Dios mío!”, “¡Mi PC ha sido pirateada, ya está hecho!”, fueron algunas de las frases que soltó el streamer luego de que su computadora resultada infectada.