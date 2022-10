Overwatch ha muerto: Blizzard cierra servidores de forma definitiva y nadie volverá a jugarlo

Lanzado por Blizzard Entertainment en 2016, Overwatch se volvió uno de los videojuegos de disparos en primera persona más famosos del mundo. Tan bueno fue su recibimiento que incluso ganó en la categoría “Game of the Year” en el The Game Awards de aquel año.

Pese a su popularidad, la desarrolladora estadounidense decidió cerrar los servidores este 3 de octubre de 2022, debido al inminente lanzamiento de Overwatch 2. Es decir, ningún gamer de PC, PlayStation 4, Xbox One o Switch volverá a disfrutar del videojuego original.

¿Qué ocurre si intentas ingresar a Overwatch?

Según detalla LevelUp, un portal especializado en videojuego, los jugadores de Overwatch en PS4, Xbox One y Nintendo Switch pueden iniciar el juego; sin embargo, no iniciarán partidas, ya que les será imposible conectar con los servidores de Blizzard Entertainment.

Los jugadores de PC tendrán menos suerte, puesto que ni siquiera podrán iniciar el juego. A ellos les aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: “Los servidores de Overwatch no están disponibles actualmente mientras nos preparamos para lanzar Overwatch 2″.

¿Qué pasará con tu cuenta?

De acuerdo a la publicación, si eres fanático de Overwatch, no tienes que preocuparte por todo el tiempo o dinero que has invertido, ya que podrás utilizar tu misma cuenta en la secuela, es decir, no perderás tus progresos, tampoco las skins que compraste en el juego original.

¿Cuándo sale Overwatch 2?

A diferencia del original, Overwatch 2 será un videojuego free to play, es decir, será gratuito, pero los usuarios tendrán que hacer micropagos por mejoras, skins, etc. Estará disponible desde el 4 de octubre para PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch.

Aquí los horarios de estreno, de acuerdo a tu país.